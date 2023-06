Heute im TV: Zu Unrecht vergessener Brad Pitt-Film, der in 2,5 Stunden eine niederschmetternde Geschichte erzählt

Obwohl Brad Pitt einer der bekanntesten Hollywood-Stars ist, finden sich in einer Filmografie einige Filme, die inzwischen eher in Vergessenheit geraten sind. Einer davon ist Sleepers.

In den 1990er Jahren wurde Brad Pitt dank Filmen wie Fight Club, Sieben und Interview mit einem Vampir zu einem der gefragtesten Schauspieler in Hollywood. Während die drei genannten Filme immer wieder auftauchen, wenn es um Pitts beste Rollen geht, ist das 1996 erschienene Drama Sleepers eher in Vergessenheit geraten.

Das überrascht durchaus, denn Sleepers erzählt nicht nur eine aufwühlende Geschichte. Der Film wartet sowohl vor als auch hinter der Kamera mit einigen großen Namen auf. Heute Abend könnt ihr ihn zur späten Stunde im Fernsehen schauen. Sleepers läuft um 23:15 Uhr auf ZDFneo. Eine Wiederholung gibt es leider nicht.

Sleepers im TV: Brad Pitt in einer berührenden Mischung aus Gerichtsdrama und Rache-Film

Die Geschichte von Sleepers entführt uns zuerst ins New York der 1960er Jahre. Hier lernen wir die Jugendlichen Michael, Shakes, Tommy und John kennen. Bei einem unüberlegten Streich verletzen sie einen Passanten und kommen daraufhin in ein Erziehungsheim. Dort werden sie vom Aufseher sexuell missbraucht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Sleepers schauen:

Sleepers - Trailer (English)

Der zweite Teil verlagert die Geschichte in die 1980er Jahre. Die Jungs sind inzwischen erwachsen geworden und haben scheinbar ihren Platz im Leben gefunden. Michael arbeitet als Staatsanwalt, während Shakes als Journalist in New York unterwegs ist. John und Tommy sind derweil auf die kriminelle Bahn abgedriftet.

Schnell wird klar, dass sie ihre Vergangenheit nicht überwunden haben. Das Trauma sitzt tief und Michael setzt alles daran, um den Täter hinter Gitter zu bringen. Was folgt, ist eine Mischung aus Gerichtsdrama und Rache-Film, das neben Pitt mit Stars wie Robert De Niro, Kevin Bacon, Dustin Hoffman und Minnie Driver aufwartet.

Inszeniert wurde Sleepers von Regie-Größe Barry Levinson, der für Good Morning, Vietnam und Rain Man berühmt ist. Die Filmmusik stammt von Maestro John Williams (Star Wars), während niemand Geringeres als die deutsche Kamera-Legende Michael Ballhaus (Departed) für die Bilder verantwortlich ist.

Podcast: Die 20 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni 2023 bei Netflix, Amazon und Co. starten, findet ihr in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei ist die Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror und Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.