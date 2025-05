Heute im TV: Zwei der besten Western aller Zeiten, die damals extrem kontrovers aufgenommen wurden

Western-Fans sollten heute Abend unbedingt einen Blick ins TV-Programm werfen, denn dort laufen gleich zwei starke wie ungewöhnliche Vertreter des Genres direkt hintereinander.

Abseits von großen Kino- und Streaming-Veröffentlichungen gibt es diese Woche auch im Fernsehen einige Film-Highlights zu entdecken, angefangen bei einem Blick in das heutige TV-Programm. Arte startet pünktlich zur Primetime einen kleinen Western-Marathon, der in etwas mehr als vier Stunden das Genre gleich zweimal zerlegt. Kein Wunder, dass die Filme ihrerzeit äußerst kontrovers aufgenommen wurden.

Western-Marathon-Film Nr. 1: Little Big Man

Der Marathon bei Arte beginnt mit einem der interessantesten Western überhaupt: Little Big Man. Der von Bonnie und Clyde-Regisseur Arthur Penn inszenierte Film stellt viele Klischees des Genres auf den Kopf und entlarvt trügerische Bilder, wenn sich der 121-jährige Jack Crabb (Dustin Hoffman) an sein Leben erinnert.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1859, als der zehnjährige Siedlersohn seine Eltern bei einem Massaker verliert und von den Cheyenne aufgenommen wird. Als "Little Big Man" wächst er unter den Ureinwohner:innen auf, ehe er wieder auf weiße Menschen trifft und sich zwischen den verschiedenen Fronten hin- und hergerissen sieht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Big Little Man schauen:

Little Big Man - Trailer (English) HD

Little Big Man kam 1970 ins Kino und stammt damit aus einer Zeit, in der in Hollywood große Umbruchstimmung herrschte. Arthur Penn ist einer der tonangebenden Namen dieses New Hollywood-Kinos, in dem Mythen und Legenden auseinandergenommen wurden, sodass Little Big Man heute als eine Art Anti-Western gilt.

Western-Marathon-Film Nr. 2: Buffalo Bill und die Indianer

Auch der zweite Film des heutigen Western-Marathons bei Arte stammt von einem namhaften New Hollywood-Regisseur und ist somit alles andere als ein typischer Genre-Vertreter. Sechs Jahre nach Little Big Man dekonstruierte Robert Altman mit Buffalo Bill und die Indianer eine der ikonischsten Western-Figuren überhaupt.

Der Buffalo Bill, den wir hier kennenlernen, hat wenig Heldenhaftes an sich: William F. Cody (Paul Newman) muss sich eingestehen, dass seine Zeit vorüber ist. Nun, im Jahr 1880, stellt er mit dem Produzenten Nate (Joel Grey) und seinem Neffen Ed (Harvey Keitel) eine Western-Show auf die Beine, die in Nostalgie schwelgt.

Der Trailer zu Buffalo Bill und die Indianer:

Buffalo Bill und die Indianer - Trailer (English)

Sioux-Häuptling Sitting Bull (Frank Kaquitts), der Teil dieses verklärenden Akts werden sollte, entlarvt das Schauspiel jedoch seiner Lüge. Bei der Schlacht am Little Bighorn gibt es keine Helden zu feiern, sondern vor allem Tod und Verderben zu beklagen. Auf der Berlinale gab es 1976 den Goldenen Bären für diesen schonungslosen Abriss.

Wann genau laufen die Western-Filme heute bei Arte?

Little Big Man startet den Western-Marathon heute Abend am 5. Mai 2025 um 20:15 Uhr bei Arte. Buffalo Bill und die Indianer übernimmt ab 22:30 Uhr. Beide Filme werden ohne Werbeunterbrechung gezeigt. Wiederholt wird allerdings nur einer: Little Big Man kommt am Sonntag um 14:30 Uhr nochmal im Arte-Programm.

Alternativ könnt ihr beide Filme kostenlos und ohne Abo in der Arte-Mediathek streamen. Little Big Man steht bis zum 3. Juni 2025 als Stream zur Verfügung. Bei Buffalo Bill und die Indianer müsst ihr euch hingegen beeilen, denn der verschwindet schon in neun Tagen. Little Big Man gibt es außerdem bei Paramount+ in der Flatrate.