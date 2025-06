Heute im TV: Zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, die zusammen über 5 Milliarden (!) eingespielt haben

Das TV-Programm liefert euch heute die Qual der Wahl, denn gleich zwei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten werden zeitgleich ausgestrahlt. In beiden erwartet euch eine epische Geschichte.

Heute laufen gleich zwei Kino-Giganten im Fernsehen, die einander Konkurrenz machen, denn während RTL Titanic ausstrahlt, läuft zeitgleich Avengers 4: Endgame auf ProSieben. Ihr müsst euch also entscheiden, welchen der milliardenschweren Filme ihr sehen wollt. Beide finden sich in der Top 5 der erfolgreichsten Filme wieder und haben zusammen über 5 Milliarden US-Dollar eingespielt.

Titanic im TV: James Camerons epische Liebesgeschichte

Den meisten dürfte die Handlung von James Camerons Titanic bekannt sein: Der junge Jack (Leonardo DiCaprio) gewinnt beim Poker ein Ticket für die Überfahrt der Titanic von Southampton nach New York. An Bord lernt er die wohlhabende Rose (Kate Winslet) kennen und lieben. Doch dem jungen Glück stehen nicht nur gesellschaftlichen Hürden im Weg, sondern auch ein lebensbedrohliches Ereignis.

Für viele ist Titanic ein zeitloser Klassiker, andere haben sich an dem 200 Millionen teuren Film sattgesehen. Doch auch wenn man kein Fan von Liebesgeschichten ist, so beeindruckt Titanic noch immer durch die aufwendige Produktion und das Set-Design. Das halbe Schiff ließ Cameron nachbauen und auch zahlreiche Innenräume wurden bis ins kleinste Detail aufgebaut. Die erschütternden Bilder des Untergangs bewegen einen auch nach 27 Jahren noch und zeigen, was auch ohne CGI möglich ist.

Avengers 4: Endgame im TV: Das gigantische Finale

Wer sich gegen das monumentale Liebesdrama entscheidet, findet bei ProSieben mit Avengers 4: Endgame das epische Finale der Infinity-Saga aus dem MCU. Nach den vorangegangenen Ereignissen liegt das Universum dank Thanos in Schutt und Asche. Die übrig gebliebenen Avengers müssen versuchen, ihre besiegten Verbündeten ein letztes Mal zu versammeln, um in einem finalen Kampf gegen Thanos zu bestehen und das Chaos im Universum umzukehren.

Wo es im Finale gleich mehrere Superhelden braucht, hätte eigentlich ein einziger Thanos besiegen können, wäre er nicht kurz zuvor gestorben. Aber dann hätten wir auch auf das epische Finale verzichten müssen, das stolze 2,8 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielte und damit der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten ist, hinter Avatar.

Sechs Jahre ist es her, dass Endgame auf den großen Kinoleinwänden gezeigt wurde. Doch das lange Warten hat bald ein Ende, denn Avengers 5: Doomsday und Avengers 6: Secret Wars befinden sich in Produktion und wir verraten euch, was ihr von den Fortsetzungen erwarten könnt. Am 18. Dezember 2026 ist der Kinostart des fünften Teils in den USA, einen Überblick über Cast und Handlung findet ihr hier.

Wann laufen die Blockbuster Titanic und Avengers 4: Endgame im TV?

Beide Filme laufen am heutigen Sonntag den 22. Juni 2025 zur Primetime um 20:15 Uhr. RTL zeigt Titanic und ProSieben strahlt Avengers 4: Endgame aus. Letzterer wird außerdem am 23. Juni um 02:30 Uhr wiederholt. Wer die Filme verpasst hat, kann sie auch bei Disney+ im Abo streamen.

