Heute kommt ein spannender Abenteuerfilm im TV, der auf einer wahren Geschichte basiert und nie langweilig wird

Statt der Fußball-EM könnt ihr euch heute im TV eine der aufregendsten und bekanntesten Abenteuer-Geschichten ansehen, die auf wahren Begebenheiten basiert.

Diese Geschichte ist so berühmt und beliebt, dass sie schon unzählige Male verfilmt und zu Büchern verarbeitet wurde. Die wahrscheinlich unterhaltsamste und obendrein auch noch originalgetreuste Variante des Stoffs kommt heute im TV: Die Bounty mit Mel Gibson.

Heute im TV: Darum geht's in Die Bounty mit einem richtig jungen Mel Gibson



Die Meuterei auf der Bounty ist eine Geschichte, wie sie nur das wahre Leben schreibt. Im Jahr 1787 sollte ein Schiff namens Die Bounty unter der Führung von von Lieutenant William Bligh (Anthony Hopkins) Stecklinge des Brotfruchtbaums von Tahiti nach Jamaika transportieren. Weil die Pflanzen aber noch nicht groß genug für den Transport waren, musste die Crew eine Weile auf der Südseeinsel warten.

Dort fanden die Mitglieder der Besatzung sehr großen Gefallen am unbeschwerten Leben auf dem Land und den dortigen Anwohner:innen. Beides stand im Gegensatz zum harten Regiment, dass Kapitän Bligh auf seinem Schiff führt. Als der zunehmend unberechenbarer sowie neurotischer wird und anfängt, seine Crew für Nichtigkeiten zu bestrafen, kommt es zur Meuterei auf der Bounty.

MGM Die Bounty besticht unter anderem mit einem sehr jungen Mel Gibson und Anthony Hopkins.

Die Meuterei auf der Bounty wurde schon unzählige Male verfilmt, aber der Stoff wird nie langweilig

Die ersten Bücher über die Ereignisse wurden schon kurz nach dem historischen Vorfall geschrieben. Mittlerweile existieren bereits fünf Kinofilme und mehrere TV-Produktionen, die sich unterschiedlichen Aspekten des Vorfalls widmen.

Besonderes Interesse gilt nicht nur der Meuterei an sich, sondern vor allem der abenteuerlichen Fahrt des Kapitäns, der mit seinen letzten getreuen Untertanen in einem offenen Beiboot ausgesetzt wurde.

Aber auch die Meuterer und ihre Flucht auf die damals gut versteckte Südseeinsel Pitcairn steht oft im Mittelpunkt. Sie haben die Bounty letztlich verbrannt und auf der Insel sollen heute noch Nachfahren der Meuterer leben.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die Bounty?

Die Meuterei auf der Bounty könnt ihr euch in epischer Breite am heutigen Sonntag, den 16. Juni 2024 ab 20:15 Uhr auf arte zu Gemüte führen. Das dürfte sich auch nur knapp mit dem EM-Fußballspiel überschneiden. Eine Wiederholung läuft dann am 19. Juni um 14:15 Uhr.

Aber wer weder Fußball noch Die Bounty verpassen will, kann den Film natürlich auch streamen. Zum Beispiel bei Amazon oder Apple TV.

