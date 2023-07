Heute läuft der beste inoffizielle Star Trek-Film im TV: Seit 24 Jahren warten wir auf Teil 2 des Sci-Fi-Abenteuers

Auf den nächsten Star Trek-Film müssen wir noch lange warten. Dafür läuft heute im TV der beste inoffizielle Teil der Sci-Fi-Reihe. Die Rede ist von der großartigen Parodie Galaxy Quest.

Eigentlich ist es absurd: Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall kam 1999 als Star Trek-Parodie ins Kino und wollte sich über das beliebte Science-Fiction-Franchise lustig machen, das seit dem Start von Raumschiff Enterprise in den 1960er Jahren Fans rund um den Globus begeistert. Doch dann kam alles ganz anders.

Galaxy Quest nimmt viele vertraute Star Trek-Elemente auf die Schippe. Schlussendlich haben Regisseur Dean Parisot und sein Kreativteam aber einen Film geschaffen, der in seinem Herzen ein waschechter Star Trek-Film ist und sogar von Fans des Originals als solcher gefeiert wird. Das können nicht viele Parodien von sich behaupten.

Der siebtbeste Star Trek-Film: Die Parodie Galaxy Quest hat selbst die Fans des Originals überzeugt

Bei einer großen Fan-Umfrage, die 2013 von der offiziellen Star Trek-Seite durchgeführt wurde, landete Galaxy Quest tatsächlich auf Platz 7 der besten Star Trek-Filme, wie IGN in einem Bericht von damals festhält. Ein besseres Gütesiegel gibt es kaum.

Hier könnt ihr den Trailer zu Galaxy Quest schauen:

Galaxy Quest - Trailer (Deutsch)

Die Geschichte von Galaxy Quest folgt einem Metaansatz. Bevor wir in fantastische Sci-Fi-Welten eintauchen, lernen wir den Cast einer Sci-Fi-Serie auf der Erde kennen: Jason Nesmith (Tim Allen), Gwen DeMarco (Sigourney Weaver), Guy Fleegman (Sam Rockwell), Sir Alexander Dane (Alan Rickman) und Fred Kwan (Tony Shalhoub).

Einst waren die fünf Schauspieler:innen die großen Stars von Galaxy Quest. Seit der Absetzung der Serie schleppen sie sich aber nur noch erschöpft von einer Fan-Convention zur nächsten. Doch dann taucht eine Gruppe Außerirdischer auf und bittet die Galaxy Quest-Crew um Hilfe. Denn ein bösartiges Wesen bedroht die Galaxie.

Trotz der Beliebtheit, die Galaxy Quest in Fan-Kreisen genießt, ist eine Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers bis heute nicht zustande gekommen. Im Lauf der vergangenen Jahre gab es immer wieder Gerüchte. Konkret wurde Galaxy Quest 2 allerdings nie. Zuletzt deutete sich eher eine Neuauflage in Serienform bei Paramount+ an.

Star Trek-Parodie: Wann läuft Galaxy Quest im TV?

Galaxy Quest läuft heute Abend, am 25. Juli 2023, um 22:20 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbeunterbrechung geht der Film bis 00:25 Uhr. Die Wiederholung folgt wenige Stunden später um 02:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Paramount+ streamen.

