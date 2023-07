Heute läuft der beste Sci-Fi-Film der letzten 10 Jahre im TV: Die beiden Stars hassten sich und es wurde richtig ernst

Am Set des wohl größten Sci-Fi-Meisterwerks der letzten Jahre herrschte eine explosive Stimmung. Heute läuft Mad Max: Fury Road im TV. Wir erklären den Streit zwischen Charlize Theron und Tom Hardy.

Spannungen zwischen zwei Star-Egos sind keine Seltenheit bei Filmproduktionen. Der Streit zwischen Charlize Theron und Tom Hardy am Set von Mad Max: Fury Road eskalierte allerdings so sehr, dass Theron Schutz verlangte.

Heute läuft Fury Road von George Miller im TV. Der Blockbuster schaffte es als bestplatzierter Sci-Fi-Film auf Platz 3 unserer Top-Liste für das vergangene Jahrzehnt. Erfahrt in diesem Artikel, wann ihr Mad Max: Fury Road im TV sehen könnt und was hinter dem Streit zwischen Hardy und Theron steckt.

Worum geht es in Mad Max: Fury Road?

Max Rockatansky, besser bekannt als Mad Max (Tom Hardy), ist auf der Flucht. Gemeinsam mit einer Gruppe Überlebender donnert er in einem zum Panzer umgebauten Sattelschlepper durch die Wüste, der von Imperator Furiosa (Charlize Theron) gefahren wird. Sie werden verfolgt von degenerierten Gesetzlosen in schwer bewaffneten Wüsten-Autos. Ein erbitterter Krieg auf der Straße entbrennt.

Mad Max: Fury Road - Trailer (Deutsch) HD

"Sie wollten sich nicht ansehen" : So lief der Streit zwischen Tom Hardy und Charlize Theron

Unter den bekanntlich extremen Bedingungen beim Mad Max-Dreh litt auch die Stimmung innerhalb der Crew. Und das Mega-Star-Duo Charlize Theron und Tom Hardy mochte sich sowieso nicht. Im Buch Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road * kamen teilweise erschreckende Details zu ihrem Streit ans Licht.

Ein Crewmitglied sagte, es sei für alle offensichtlich gewesen, dass "dass sich diese beiden Menschen gehasst haben. Sie wollten sich nicht anfassen, sie wollten sich nicht ansehen, sie wollten sich einander nicht zuwenden, wenn die Kamera nicht gerade lief."

So weit war das Verhältnis noch akzeptabel. Eine Grenze wurde überschritten, als Tom Hardy zunehmend bedrohlich gegenüber Theron agierte. Diesem Punkt ging jedoch eine Eskalationsspirale voraus. Hardy, so die Berichte, brachte Theron mit regelmäßigen Disziplinlosigkeiten auf die Palme. Eines Tages kam Hardy einer "speziellen Aufforderung zum Trotz" drei Stunden zu spät zum Set. Ein Crewmitglied beschrieb die Reaktion der Schauspielerin so:

Tom taucht auf und geht gemütlich durch die Wüste. Sie [Theron] springt vom Laster und flucht sich in seine Richtung die Seele aus dem Leib. Sie sagt, 'Berechnet dem verdammten Arschloch hunderttausend Dollar für jede Minute, die er die Crew aufhält' und 'Wie respektlos du bist!'.

Den Berichten zufolge befand sich Charlize Theron durchaus im Recht. Der Adressat ihres Wutanfalls, Tom Hardy, sah das aber anders.

Es ist laut, es ist windig, er hat vielleicht nur Teile davon gehört, aber er rannte auf sie zu und sagte: 'Was hast du zu mir gesagt?'

Hardy habe "ziemlich aggressiv" gewirkt, hieß es von Seiten der Crew. Und Theron "fühlte sich bedroht". Weil sie sich anschließend in der Umgebung Hardys nicht mehr sicher fühlte, suchte sich die Schauspielerin Unterstützung. “Das war der Wendepunkt, denn sie sagte, 'Ich brauche jemanden als Schutz'". Theron bekam tatsächlich eine Person an Seite gestellt.

Zu einem weiteren Vorfall zwischen den beiden Stars kam es danach wohl nicht mehr. Hardy zeigte sich später einsichtig, sagte etwa, er wäre "nicht ganz bei sich" gewesen: "Der Druck auf uns war zeitweise überwältigend. Was sie [Theron] brauchte, war ein besserer, vielleicht erfahrenerer Partner." (Hier könnt ihr eine ausführlichere Version der Geschichte lesen.)

Wann und wo läuft Mad Max: Fury Road im TV?

ProSieben zeigt Fury Road am Sonntag um 22 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht darauf um 2.15 Uhr. Ihr könnt den Film zudem bei Netflix und Amazon Prime streamen.

