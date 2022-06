Heute Abend läuft einer der besten Filme aus dem Marvel Cinematic Universe im Fernsehen. Selbst nach einer Dekade ist Iron Man mit Robert Downey Jr. eine großartige Comicverfilmung.

Mit Iron Man kam im Mai 2008 einer der wichtigsten Blockbuster des 21. Jahrhunderts in die Kinos. Die von Jon Favreau inszenierte Comicverfilmung legte den Grundstein des Marvel Cinematic Universe, das in den darauffolgenden Jahren zum mächtigsten Franchise in Hollywood aufsteigen sollte. Besteht Iron Man den Test der Zeit?

Über eine Dekade nach seinem Kinostart ist ein Ende des Superheld:innen-Booms lange nicht in Sicht. Umso spannender ist es, zu einem der Schlüsselfilme jener Bewegung zurückzukehren. Schlecht gealtert ist Iron Man keineswegs. Im Gegenteil: Selbst Crossover-Events wie Avengers 4: Endgame hält er mühelos stand.

Heute im TV: Iron Man läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt nachts um 00:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Iron Man mit Robert Downey Jr. ist nach wie vor ein grandioser Marvel-Film

In unserem großen Ranking aller MCU-Filme thront Iron Man auf Platz 3. Weder der Kampf gegen Thanos, die Abenteuer der Guardians of the Galaxy noch die Begegnung von drei Spider-Man-Generationen kommen an Robert Downey Jr.s ersten Flug in der Eisenrüstung heran. Iron Man ist eine der rundesten Marvel-Filme überhaupt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Iron Man schauen:

Iron Man - Trailer (Deutsch)

Was besonders faszinierend ist: Begeisterte Iron Man 2008 mit einem Gefühl von Coolness und Frische hat sich daran nichts geändert. Nach all den aufgeblasenen Blockbustern, die nur darauf ausgelegt sind, Universen zu schaffen oder auszubauen, wirkt der Film unheimlich geradlinig, entschlossen und abwechslungsreich.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

Gefällt euch Iron Man über zehn Jahre nach seinem Kinostart immer noch?