Heute läuft der perfekte Neustart einer Sci-Fi-Kultreihe im TV: Endlos unterhaltsam und man kann ihn immer wieder schauen

Nach zehn Kinofilmen, vielen Serien und einem kreativen Tief gelang es dem Reboot im Alleingang, das altehrwürdig-legendäre Sci-Fi-Franchise zurück zu bringen.

Star Trek hat 2009 ein überragend erfolgreiches Comeback hingelegt, das seinesgleichen sucht. Ihr könnt euch heute noch einmal im TV ansehen, wie die Sci-Fi-Kultreihe mit einem Paukenschlag zurück auf der Bildfläche erschienen ist. Das lohnt sich auf jeden Fall, selbst beim zehnten Mal.

Darum geht's in Star Trek, dem Reboot der Sci-Fi-Reihe aus dem Jahr 2009

Bei dem mutig und schlicht betitelten Star Trek haben wir es mit einem klassischen Rebooquel zu tun: Ein Prequel, das gleichzeitig als Reboot funktioniert. Das bedeutet in diesem Fall, dass eine komplett neue Timeline aufgemacht wird und wir die Anfänge der berühmt-berüchtigten Enterprise und ihrer Crew erleben dürfen – auch wenn alles ein bisschen anders läuft.

Hier lernen sich Kirk (Chris Pine) und Spock (Zachary Quinto) nämlich erst kennen und haben dabei auch einige Start-Schwierigkeiten. Zur illustren Runde gesellen sich natürlich auch noch Scotty, Uhura und Pille. Die noch unerfahrenen Held:innen bekommen es direkt mit einer ganz besonderen Bedrohung in Form des Oberfieslings Nero (Eric Bana) zu tun.



Paramount Star Trek

Die überaus gelungene Star Trek-Neuauflage macht auch beim wiederholten Schauen einfach Spaß

Dem Star Trek-Reboot ist das Kunststück gelungen, einer altgedienten und beliebten Truppe frisches Leben einzuhauchen. Das kommt nicht nur bei neuen, sondern auch den Fans der ersten Stunde größtenteils richtig gut an. Auch wenn natürlich einiges anders läuft, stimmt doch die Chemie zwischen den Besatzungsmitgliedern, und das ist bei Star Trek schon einmal die halbe Miete.

Der fulminante Auftakt wurde dann auch entsprechend an den Kinokassen honoriert. Laut Box Office Mojo konnten insgesamt stolze 385 Milliarden Dollar eingespielt werden, was das beste Ergebnis des gesamten Franchises war. Kein Wunder also, dass mit Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond gleich zwei Fortsetzungen hinterher geschoben wurden.

Dass bisher immer noch kein vierter Teil folgt, sorgt auch bei Chris Pine für Frust. Alternativ könnt ihr euch aber immerhin auf einen neuen Star Wars-Film freuen, der beim Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy in der Entwicklung ist und nach viel frischem Wind klingt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Star Trek?

ZDF zeigt Star Trek in der Nacht vom heutigen Samstag, den 10. August auf Sonntag, den 11. August um 01:20 Uhr. Der Film dauert dann bis um 03:15 Uhr, Werbeunterbrechungen gibt es keine.

Falls euch der Zeitpunkt nicht so richtig in den Kram passen sollte, könnt ihr den Sci-Fi-Streifen aber natürlich auch streamen. Zum Beispiel im Abo bei Paramount+ oder sonst auf Amazon, Magenta TV, Maxdome oder Apple TV.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.