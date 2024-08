Nach Deadpool & Wolverine macht der Regisseur einen Star Wars-Film – und hat spannendes Versprechen für Fans

Shawn Levy ruht sich nicht auf dem Deadpool & Wolverine-Erfolg aus. Als nächstes entwickelt der Regisseur einen Star Wars-Film, für den er neue Wege gehen will.

An den Kinokassen hat sich Deadpool & Wolverine als Marvel-Crossover-Ereignis längst zum Hit entwickelt. Schon bald wird der Blockbuster weltweit ziemlich sicher die Milliarden-Marke knacken. Für Regisseur Shawn Levy bedeutet der Erfolg aber nicht, sich erstmal auszuruhen. Wie bereits bekannt ist, entwickelt er für Disney einen neuen Star Wars-Film.

Inhaltliche Details gibt es offiziell noch keine, dafür hat Levy jetzt über seinen Ansatz gesprochen, der frischen Wind für Fans des Sci-Fi-Franchises verspricht.

Deadpool & Wolverine-Macher will zu große Bindung an Star Wars-Franchise vermeiden

Laut The Playlist hat der Regisseur als Gast im Happy Sad Confused-Podcast über seine vage Star Wars-Vision gesprochen. Levy will nicht zu stark an bisherige Filme, Serien oder Handlungsstränge aus der Sternensaga anknüpfen und lieber eine eigenständige Story verwirklichen:

Es gibt nur begrenzte Gelegenheiten, in denen Star Wars-Filme denselben Abschnitt der Timeline noch einmal aufgreifen können. Ich möchte keinen Star Wars-Film machen, der für andere redundant ist. Ich habe auch kein Interesse daran, einen zu machen, der einem anderen Film dienen muss.

Levys Aussagen klingen ganz danach, als wolle der Regisseur lieber ein frisches Star Wars-Kapitel aufschlagen und unbekannte Regionen in dem riesigen Science-Fiction-Universum erkunden.

Hier ist noch ein Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Bislang ist der Deadpool & Wolverine-Regisseur von Disney erstmal mit der Entwicklung der Idee beauftragt worden. Sollte der Konzern von Levys Konzept überzeugt sein, könnte er auch die Regie eines neuen Star Wars-Films übernehmen. Bis dahin wird aber wohl noch etwas Zeit vergehen.

Welche Star Wars-Filme sind als nächstes angekündigt?

Fest angekündigt ist ein neuer Star Wars-Film rund um Rey. Daneben entwickelt Logan-Regisseur James Mangold genauso wie Shawn Levy ein neues Projekt für die Sci-Fi-Reihe. Details dazu sind bis jetzt nicht bekannt.

Nach The Mandalorian wird es von Star Wars-Regisseur Dave Filoni außerdem einen The Mandalorian & Grogu-Kinofilm geben, der am 21. Mai 2026 in die deutschen Kinos kommen soll. Die nächste große Star Wars-Realserie nach The Acolyte heißt Skeleton Crew und wird am 3. Dezember 2024 starten.

