Heute läuft Dwayne Johnsons erster eigener Blockbuster im TV: Auf die kriegerische Fantasy-Rolle ist er immer noch stolz

Dwayne Johnsons erste Hauptrolle hat Humor, Herz und jede Menge Muskeln. Diese Beschreibung passt auf viele seiner Rollen, doch auf diese ist er auch heute besonders stolz.

Muskelbepackt und ein Grinsen auf den Lippen, so kennen und lieben wir Dwayne Johnson und so trat er schon bei seiner allerersten Hauptrolle auf. Vor über zwanzig Jahren erschien The Scorpion King als Spin-off von Die Mumie kehrt zurück. Heute ist der Fantasy-Abenteuer-Film im Fernsehen zu sehen.

Darum geht es in The Scorpion King mit Actionheld Dwayne Johnson

Der Akkadier Mathayus ist ein Krieger der Wüste und ein käuflicher Killer. Von dem Nubier Balthazar erhält er den Auftrag, König Memno zu stoppen. Denn der despotische Herrscher vernichtet alle Nomadenstämme, die sich ihm nicht unterwerfen. Alle Kriege waren bisher erfolgreich, denn Memno erhält Hilfe von seiner Magierin, die seine Siege vorhersieht. Für Mathayus scheint es unmöglich, die Armeen der Finsternis zu besiegen, es sei denn, er wird zum Scorpion King.

Universal Mathayus stellt sich entschlossen dem Kampf.

Seinen ersten Auftritt in der Rolle hat Dwayne Johnson zwar schon in Die Mumie kehrt zurück, doch hier ist ihm nur eine kurze Darbietung vergönnt, die nicht unbedingt positiv in Erinnerung bleibt. Der Bösewicht schnaubt und schreit mehr, als dass er sprechen darf und sein Gesicht wurde durch die dürftigen CGI-Effekte fast bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Dennoch entschied sich Universal für ein Spin-off und erzählt die spannende Geschichte des Scorpion Kings, die weit vor den Mumie-Filmen spielt.



Der einstige Bösewicht wird zum Helden erklärt und von Regisseur Chuck Russell in Szene gesetzt. Das Drehbuch schrieb unter anderem Stephen Sommers, der in den ersten beiden Mumie-Filmen Regie führte und eine gelungene mystische Story kreierte. The Scorpion King konnte sein Produktionsbudget von 60 Millionen US-Dollar laut The Numbers fast verdreifachen.

Dwayne Johnson sprach auch nach fast zwanzig Jahren in den höchsten Tönen von seiner ersten Rolle. Gegenüber Deadline sagte er, dass er ohne The Scorpion King nicht die Karriere gehabt hätte, auf die er heute glücklicherweise zurückblicke. Deshalb plane er auch als Produzent ein Reboot des Abenteuerfilms, um anderen Schauspieler:innen die Chance zu geben eine Karriere aufzubauen. Doch das Projekt scheint zu stagnieren, denn seit dem Interview 2020 gab es keine neuen Informationen.

Wann läuft The Scorpion King im TV?

The Scorpion King mit Dwayne Johnson läuft am Dienstag (19. Dezember) zur Primetime um 20:15 Uhr auf Nitro. Die Wiederholung strahlt der Sender am Mittwoch (20. Dezember) um 22:00 Uhr aus. Außerdem kann das Fantasy Abenteuer unter anderem auf Amazon in der Kauf- oder Leih-Version gestreamt werden.