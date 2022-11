Heute läuft ein 200 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Flop im TV: Das geplante Mega-Franchise hatte danach keine Chance mehr

Luc Bessons Sci-Fi-Blockbuster Valerian ist an den Kinokassen untergegangen. Der rund 200 Millionen Dollar teure Film, der heute auf RTL läuft, hätte durch die Vorlagen ein neues Franchise starten können.

Mit Valerian - Die Stadt der tausend Planeten durfte Luc Besson seiner Handschrift völlig freien Lauf lassen. Dafür bekam er vor Jahren sogar ein unglaubliches Budget von gut 200 Millionen Dollar, was an den Kinokassen zum Desaster führte. Valerian, der heute um 20:15 Uhr auf RTL läuft, floppte komplett. Das ist vor allem bedauerlich, weil die Comic-Vorlagen ein neues Sci-Fi-Franchise hergegeben hätten.

Aus dem Sci-Fi-Flop Valerian hätte eine größere Reihe entstehen können

Die skurrilen Details in Luc Bessons Film, in dem unter anderem Cara Delevingne ihren Kopf in die hintere Öffnung einer Qualle steckt und Rihanna eine geschätzt minutenlange Einlage als formwandelnde Erotiktänzerin hinlegt, waren einem größeren Publikum wohl zu speziell. Bei dem Budget von gut 200 Millionen Dollar spielte Valerian weltweit nur 225 Millionen Dollar wieder ein. Dadurch wurde die Sci-Fi-Produktion als massiver Flop verbucht.

Potenzial für ein größeres Franchise war da, denn Valerian basiert auf einer französischen Comicreihe von Pierre Christin und Jean-Claude Mézières, die es über fünf Jahrzehnte hinweg auf 24 Bände und mehrere Sondergeschichten brachte.

Für seinen Sci-Fi-Blockbuster nahm Besson Band 2 und Band 6 als Vorlagen, was noch viel Stoff für weitere Teile übrig ließ. Da der Film so ein massiver Flop war, solltet ihr euch allerdings keine große Hoffnungen mehr auf ein Valerian-Franchise machen.

