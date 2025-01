Heute läuft ein 3 Stunden Action-Marathon mit Kampfgöttern im TV: Fantasy-Abenteuer und FSK 18-Schlägereien

Heute gibt es feinste Kampfkunst im TV-Doppelpack. Freut euch auf ein lustiges Fantasy-Abenteuer mit Jackie Chan und Jet Li, bevor es im Anschluss mit The Raid-Star Iko Uwais knallhart weitergeht.

Mit Forbidden Kingdom läuft heute ein Fantasy-Abenteuer mit zwei absoluten Kampfkunst-Legenden im Fernsehen. Nach der lustigen Unterhaltung wird es dann knallhart, denn im Anschluss kommt der Action-Kracher Triple Threat, der uns Martial-Arts-Duelle mit FSK 18 liefert.

Forbidden Kingdom im TV: Zwei gefeierte Action-Legenden im großen Fantasy-Abenteuer

Jason (Michael Angarano) ist ein absoluter Nerd in Sachen Martial-Arts, Schwert- und Kung-Fu-Kampf. Als er durch einen goldenen Stab auf eine Zeitreise ins Alte China geschickt wird, kommt er seinen Helden ganz nah, doch das Abenteuer entwickelt sich anders als gedacht. Denn Jason verbündet sich mit dem ständig betrunkenen Lu Yan (Jackie Chan) sowie einem stillen Mönch (Jet Li), um den gefangenen Affenkönig zu befreien. Das Chaos ist vorprogrammiert.

In den 1990ern und 2000ern Jahren waren Chan und Li nicht aus dem internationalen Action-Kino wegzudenken. Während Chan für lustige Unterhaltung sorgte, war Li eher in ernsteren Rache-Rollen anzutreffen. Da ist es wohl kein Wunder, dass die beiden Legenden nur ein einziges Mal in einem Film zusammenfanden.

Die beiden sorgen in Forbidden Kingdom für umwerfende Kampfszenen, wie es auch die Reaktionen auf Rotten Tomatoes bestätigen. Manche halten den Film zwar für überladen, fühlen sich aber dennoch rundum gut unterhalten.

Triple Threat im TV: Knallharter Martial-Arts-Action-Kracher

Deutlich ernster geht es dann im Action-Kracher Triple Thread zu. Hier legt sich die Milliardärstochter Xian (Celina Jade) mit einem Verbrecherclan an. Als Gangsterboss Collins die Jagd aufnimmt, wird Xian von drei Martial-Arts-Kämpfern beschützt. Doch zwischen den dreien gibt es einige ungelöste Konflikte und so drohen die persönlichen Probleme der Mission in die Quere zu kommen.

Mit Tony Jaa, Iko Uwais und Tiger Hu Chen hat Triple Thread einen hochkarätigen Cast ins Boot geholt, der euch feinste Kämpfe liefert. Die Kritiken lobten vor allem die Performance der Kampfkünstler. Auch wenn man wohl noch mehr aus der Geschichte hätte herausholen können, werden Action-Fans auf ihre Kosten kommen.

Auch im aktuellen Jahr dürfen wir wieder Jackie Chan im Kino bewundern. Der mittlerweile 70-jährige Schauspieler wird in Karate Kid: Legends zu sehen sein und der Trailer sieht schon vielversprechend aus.

Wann laufen die beiden Kampfkunstfilme im TV?

Forbidden Kingdom wird am heutigen Donnerstag, den 30. Januar 2025 um 20:15 Uhr bei TELE 5 gezeigt. Im Anschluss läuft Triple Threat um 22:15 Uhr. Der Actionfilm wird auch wiederholt, und zwar am 31. Januar um 23:50 Uhr. Wer den Marathon im Fernsehen verpasst hat, kann beide Filme bei Prime im Abo streamen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.