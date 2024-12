Nach Cobra Kai: Erster Trailer zum neuen Karate Kid-Film mit Jackie Chan zeigt Kämpfer, der 10.000 Konkurrenten besiegt hat

Die Cobra Kai-Saga geht bei Netflix zu Ende, aber die Karate Kid-Saga schlägt gerade erst ein neues Kapitel auf: Der erste Trailer für Karate Kid: Legends mit Jackie Chan ist jetzt da.

Karate Kid-Fans erleben gerade bittersüße Zeiten. Cobra Kai, das dem Franchise die letzten Jahre neuen Wind eingehaucht hat, wird in Kürze zu Ende gehen. Aber im Kino legt die Saga gerade erst von neuem los. Und der erste Trailer zu Karate Kid: Legends mit Jackie Chan und Ralph Macchio beweist es.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Karate Kid: Legends an:

Karate Kid Legends - Trailer (English) HD

Härter als Cobra Kai: Karate Kid-Star setzte sich gegen 10.000 Mitbewerber durch

Karate Kid: Legends dreht sich um das junge Karate-Genie Li Fong (Ben Wang), der nach einer Familientragödie mit seiner Mutter von Beijing nach New York umzieht. Er hadert mit der neuen Umgebung und gerät in Schlägereien. Um einer Person aus seinem Freundeskreis zu helfen, meldet er sich für einen Karate-Wettkampf an.

Aber wie sich zeigt, kann er nicht aus eigener Kraft gewinnen: Er braucht die Hilfe von Meister Han (Jackie Chan), der seinerseits den berühmten Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ins Boot holt.

Wer Ben Wang nicht kennt, sollte sich den Namen merken, allein schon wegen dessen beeindruckender Leistung beim Casting. Das lief nämlich härter ab als jeder Cobra Kai-Wettkampf. Wang setzte sich gegen über 10.000 Mitbewerber für die Rolle von Li Fong durch. Dabei kam es auf seine Kampfsportfähigkeiten an, aber auch Sprachkenntnisse und ein tiefes Verständnis der Figur spielten offenbar eine große Rolle.

Wann kommt Karate Kid: Legends ins Kino?

Bis Fans Ben Wang so richtig in Aktion erleben können, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Karate Kid: Legends soll am 29. Mai 2025 in den deutschen Kinos anlaufen. Wer in der Zwischenzeit Nachschub braucht, kann sich auf das Cobra Kai-Finale im Februar 2025 freuen.