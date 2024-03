Heute läuft ein 4-Stunden-Action-Marathon mit Denzel Washington im TV: Gleich zu Beginn gibt es ein Sci-Fi-Meisterwerk

Denzel Washington hat sich als knallharter Actionstar und in ersten Dramen einen Namen gemacht. Heute kommen zwei Filme im TV, die diese Seiten untermauern.

Heute gibt es Action im TV mit Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit von Top Gun-Regisseur Tony Scott, der uns ein spannendes Zeitreisekonzept präsentiert. Im Anschluss folgt der 2001 erschienene Gangster-Film Training Day von Antoine Fuqua, in dem Denzel Washington mit seinem vielschichtigen Schauspieltalent überzeugt.

Darum geht es in den Action-Krachern mit Denzel Washington

Déjà Vu ist ein Sci-Fi-Meisterwerk mit einem originellen Zeitreisekonzept. In New Orleans kommen bei einem Anschlag 543 Menschen ums Leben. Das FBI arbeitet mit dem ortskundigen ATF-Agenten Carlin (Washington) zusammen, wobei eine geheime Technologie zum Tragen kommt. Diese kann ein begrenztes Beobachtungsfeld erzeugen, mit dem man 4 Tage und 6 Stunden in die Vergangenheit schauen kann, doch Carlin findet heraus, dass er den Lauf der Zeit manipulieren kann.

Warner Bros Denzel Washington und Ethan Hawke in Training Day

In Training Day erlebt Jake Hoyt (Ethan Hawke) seinen ersten Arbeitstag als Drogenermittler. Zur Seite steht ihm sein erfahrener Kollege Alonzo Harris (Washington), der ihn in das knallharte Leben auf der Straße einführt. Doch der nimmt mit seinen fragwürdigen Methoden das Gesetz oft selbst in die Hand. Hoyt kommen Zweifel, auf wessen Seite der Ermittler eigentlich steht.

Ein Training Day-Prequel ist unwahrscheinlich

Obwohl die Filme sehr unterschiedlich sind, können beide in ihrem jeweiligen Genre überzeugen. Im Moviepilot-Ranking der besten Denzel Washington Filme landet Training Day auf Platz 3 und Déjà Vu auf Platz 6. Training Day erhielt sogar 16 Jahre später eine gleichnamige Serie, die nach einer Staffel bereits abgesetzt wurde.

Seit 2019 machten Gerüchte um ein Prequel die Runde, das 10 Jahre vor Training Day spielen und die Geschichte von Alonzo Harris erzählen sollte. Doch wie Screen Rant im September berichtete, nimmt Regisseur Fugua nun endgültig Abstand von einem weiteren Film, der seiner Meinung nach nur mit Washington funktioniert hätte, doch dieser sei aufgrund seines Alters nicht mehr für ein Prequel geeignet.

Dafür können wir uns in einem anderen, langersehnten Sequel auf Denzel Washington freuen. Nach 24 Jahren des Wartens ist im Januar nun die Klappe des kostenintensiven Monumentalfilms Gladiator 2 gefallen. Washington wird darin einen Gladiatoren-Halter spielen.

Wann laufen die beiden Denzel Washington Filme im TV?

Der Washington-Marathon startet heute, am 15. März mit Déjà Vu um 20:15 Uhr auf RTL2. Im Anschluss zeigt der Sender Training Day um 22:50 Uhr. Eine Wiederholung gibt es vom Zeitreise-Action-Film in der Nacht auf den 16. März um 02:50 Uhr. Der Gangster-Film wird in der Nacht auf den 17. März um 02:15 Uhr wiederholt und unabhängig vom Fernsehprogramm auch auf Netflix gezeigt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.