Heute läuft ein 4 Stunden Marvel-Marathon im TV: Er beginnt mit einem Superhelden, der noch nie im Fernsehen zu sehen war

Beim heutigen TV-Programm kommen nicht nur Marvel-Fans auf ihre Kosten: Die Free-TV-Premiere zeigt einen neuen MCU-Helden, dessen Film aus dem Üblichen ausbricht.

Heute laufen gleich zwei sehr sehenswerte Marvel-Blockbuster im TV. Captain America 2: The Return of the First Avenger macht vieles anders als die davor veröffentlichten MCU-Filme, aber die Origin-Story Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings geht in der Free-TV-Premiere nochmal ganz andere Wege.

Heute im TV: Darum geht's im MCU-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Die zehn Ringe sind gleichzeitig geheime Terror-Organisation und magisches Relikt. Sie verleihen dem Oberschurken Wenwu (Tony Leung) übernatürliche Kampfkräfte, die der natürlich nicht für das Gute einsetzen will. Sein Sohn Shang-Chi (Simu Liu) kehrt ihm deshalb den Rücken und versucht, in San Francisco ein ganz normales Leben zu führen.

Seine Ausbildung und das harte Training in der Jugend holen Shang-Chi aber wieder ein und zahlen sich gleichzeitig aus. Zusammen mit seiner alten Kindheitsfreundin Katy (Awkwafina) muss er sich seinem Vater stellen. Dabei werden die beiden in eine fantastische Welt voller Sagen, Monster und Magie hineingezogen.

Was passiert in Captain America 2: The Return of the First Avenger?

Auch Captain America bekommt es mit seiner eigenen Vergangenheit zu tun: Der von ihm selbst für eine Spezialeinheit ausgebildete Soldat James "Bucky" Barnes (Sebastian Stan) ist bei seinem Sturz im ersten Captain America-Film in Wirklichkeit gar nicht gestorben. Jetzt kehrt er zurück, und zwar noch besser ausgebildet, mit einem verstärkten Arm und ohne Erinnerungen. Es kommt zum erbitterten Kampf.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Captain America 2 ansehen:

Captain America 2 - Trailer (Deutsch) HD

Warum sich die Free-TV-Premiere Shang-Chi und Captain America 2 lohnen

Mit Shang-Chi kommt nicht nur ein neuer MCU-Held aus dem asiatischen Raum ins Spiel, sondern auch viel frischer Wind. Ein Hauch Wuxia, jede Menge Martial-Arts-Kämpfe und haufenweise abgefahrene Fabelwesen aus der chinesischen Mythologie machen den Film zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, was das MCU angeht. Aber auch die atemlosen Kämpfe im beengten Bus oder auf dem Hochhausherüst können sich sehen lassen.

Captain America 2 bekleidet in unserer großen Moviepilot-Liste der besten und schlechtesten MCU-Filme einen stolzen Platz 11. Das verdankt der Film seiner ebenfalls recht ungewöhnlichen Ausrichtung. Wir haben es hier nämlich fast schon mit einem Polit- und Spionage-Thriller zu tun, der auf weniger epischen Bombast und dafür mehr klassische Spannung setzt.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Shang-Chi und Captain America 2?

Auf ProSieben. Dort müsst ihr am heutigen Sonntag, den 20. Oktober ab 20:15 Uhr einschalten. Zuerst kommt Shang-Chi und dann im Anschluss um 22:55 Uhr Captain America 2. Schluss ist dann um 1:35 Uhr.

Die beiden Blockbuster aus dem Hause Marvel lassen sich aber natürlich auch online streamen. Zum Beispiel bei Disney+ in der Abo-Streaming-Flatrate, ihr könnt sie aber auch über Video on Demand-Plattformen wie Amazon oder Apple TV kaufen beziehungsweise leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.