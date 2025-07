Heute läuft ein 4 Stunden Sci-Fi-Marathon im TV: Erst kommt die Apokalypse und dann harte Roboter-Action

Heute haben wir dank eines Sci-Fi-Marathons einen ganz besonderen Polizei-Roboter und jede Menge wildgewordene Killer-Roboter im TV-Programm für euch gesichtet.

Diese zwei Sci-Fi-Streifen gehen extrem unterschiedlich an die Roboter-Thematik heran. In Terminator: Dark Fate bekommen wir es mit Veteranen des Genres und jeder Menge Zeitreisen sowie krachender Action zu tun, während es bei Chappie eher emotional und fast schon wie im Gangsterfilm zugeht. Beide laufen am heutigen Sonntag im Fernsehen.

Heute im TV: Darum geht's in Terminator: Dark Fate, dem sechsten Teil der Reihe

Wieder einmal schicken die Maschinen aus der Zukunft einen besonders tödlichen Killer-Roboter, der den Menschen in der Vergangenheit das Leben zur Hölle macht. Gleichzeitig formiert sich aber natürlich auch Widerstand, der dieses Mal allerdings eine neue Anführerin verpasst bekommt.

Der aus Flüssigmetall bestehende Killer-Roboter Rev-9 (Gabriel Luna) wirkt zunächst erneut übermächtig, aber die Menschen haben mit der augmentierten Cyborg-Kämpferin Grace (Mackenzie Davis) ebenfalls ein Ass im Ärmel. Außerdem mischen auch noch Sarah Connor (Linda Hamilton) und Arnold Schwarzenegger als T-800 mit, um die Menschheit zu retten.

Was passiert in Chappie, dem Sci-Fi-Film, der Neill Blomkamp fast die Karriere gekostet hätte?

Ein eigentlich längst für die Müllkippe abgeschriebener, ausgemusterter Polizei-Roboter (Sharlto Copley) wird zum Versuchsobjekt und soll mit kindlicher Neugierde schnell dazulernen. Er fällt in die Hände eines Gangster-Pärchens. Die schließen ihr neues Baby einerseits zwar schnell ins Herz und bringen ihm jede Menge Quatsch bei, nutzen ihn aber auch für ihre halbseidenen Zwecke aus.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Chappie anschauen:

Chappie - Trailer (Deutsch) HD

Sowohl Terminator: Dark Fate als auch Chappie blieben weit hinter den Erwartungen der Verantwortlichen zurück. Finanziell waren beide Filme Misserfolge und für den District 9-Regisseur Neill Blomkamp war der Rückschlag besonders herb. Eigentlich hatte er Chappie als den Beginn einer Trilogie konzipiert, musste nach dem Flop aber erstmal einen Low Budget-Film drehen.

Sehenswert sind beide Streifen natürlich trotzdem. Wer eine echte Fortsetzung zu den Ereignissen aus Terminator 2: Tag der Abrechnung sucht, kann mit der brachialen Action in Terminator 6 durchaus glücklich werden. Und wer kein Problem mit den Die Antwoord-Musikern Ninja und Yolandi hat, dürfte auch in dem außergewöhnlichen Chappie eine spannende Milieustudie sehen.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Chappie und Terminator: Dark Fate?

Am heutigen Sonntag, den 13. Juli zeigt ProSieben zur Primetime erst Terminator: Dark Fate ab 20:15 Uhr und im Anschluss ab 22:40 Uhr kommt dann direkt Chappie. Beide Sci-Fi-Filme werden in den frühen Morgenstunden des 14. Juli wiederholt.

Ihr könnt sie aber auch online streamen: Terminator 6 gibt es bei Netflix und Disney+ im Abo, Chappie müsst ihr bei MagentaTV, Maxdome, Apple TV oder Amazon kaufen oder leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.