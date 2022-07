Sci-Fi-Katastrophe mit Arnold Schwarzenegger: Sogar der Regisseur bereut den Film

Vor drei Jahren kam Terminator 6: Dark Fate mit Arnod Schwarzenegger in die Kinos. Nun blickt Regisseur Tim Miller auf die bittere Sci-Fi-Katastrophe zurück, die das Franchise einmal mehr ruiniert hat.

Wenige große Filmreihen haben so viele neuen Chancen erhalten wie Terminator. Die Sci-Fi-Action-Geschichte rund um Arnold Schwarzeneggers zeitreisenden Maschinenhelden wurde in den vergangenen 15 Jahren gleich drei Mal neu gestartet. Besonders bitter war der jüngste Flop: Terminator 6: Dark Fate, eine Katastrophe in jeder Hinsicht.

Weder qualitativ noch finanziell konnte die Fortsetzung überzeugen. Dabei sollte es sich um die wahre Fortsetzung der ersten beiden Teile handeln. Sogar Linda Hamilton kehrte als Sarah Connor zurück. Schlussendlich reiht sich Dark Fate als weitere große Enttäuschung in die Reihe ein, die schon einige Gurken verkraften musste.

Sci-Fi-Flop mit Arnold Schwarzenegger: Regisseur Tim Miller über die Terminator 6-Niederlage

Wie Deadline berichtet, hat sich Regisseur Tim Miller (Deadpool) bei einem Panel auf der Comic-Con in San Diego am Wochenende zu der Niederlage von Terminator 6: Dark Fate geäußert. Auch er hat offenbar keine guten Erinnerungen an den Film.

Ich ging mit der felsenfesten Nerd-Überzeugung heran, dass – wenn ich einen guten Film mache, den ich selbst sehen will – das Ergebnis überzeugt. Ich lag falsch. Das war einer dieser verdammten Heureka-Momente, allerdings auf eine schlechte Art und Weise, weil der Film ist in die Hose gegangen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Terminator 6: Dark Fate schauen:

Terminator: Dark Fate - Trailer (Deutsch) HD

Abseits der enttäuschenden Reaktionen, die Terminator 6: Dark Fate nach sich gezogen hat, sind vor allem das Einspielergebnis niederschmetternd. Bei einem Budget von etwa 190 Millionen US-Dollar konnte der Film in den USA (dem profitabelsten Markt für das Studio) nur 62 Millionen US-Dollar einspielen. Weltweit kommt er auf 261 Millionen US-Dollar. Für ein Franchise dieser Größenordnung ist das allerdings kein Gewinn.

