Heute läuft ein 4 Stunden Thriller-Marathon im TV: Beide Filme sind unsterbliche Meisterwerke, die jeder gesehen haben muss

Sowohl Quentin Tarantino als auch die Coen-Brüder lieferten in den 90er Jahren zwei absolute Kult-Thriller ab, die noch heute genial sind. Freut euch auf skurrile Figuren und jede Menge Blut.

Heute laufen gleich zwei Kult-Thriller im TV, die von echten Meisterregisseuren stammen. Sowohl die Coen-Brüder als auch Quentin Tarantino verfügen über unverkennbare Handschriften, die in Fargo und Reservoir Dogs besten zur Geltung kommen. Blutige Morde, skurrile Charaktere, eigenwillige Dialoge und ein genialer Steve Buscemi – diese Filme muss man einfach gesehen haben.



Fargo im TV: Eine Entführung läuft richtig aus dem Ruder

In Fargo heuert der erfolglose Autohändler Jerry Lundegaard (William H. Macy) zwei Verbrecher an, um seine Frau entführen zu lassen. Ihr reicher Vater soll Lösegeld zahlen, doch der Plan gerät vollkommen außer Kontrolle. Genauso wie die beiden Verbrecher, die eine blutige Spur durch die verschneite Einöde Minnesotas ziehen. Dem stellt sich die hochschwangere und taffe Polizeichefin Marge Gunderson (Frances McDormand) entgegen.

Völlig unaufgeregt erzählen die Cohen Brüder die absurde Geschichte mit den skurrilen Figuren, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, genauso wie die ein oder andere Leichenbeseitigung. Der Thriller in der Schneelandschaft kam auch bei der Academy gut an, die Fargo für sieben Oscars nominierte, wovon er zwei gewann.

Tarantinos Reservoir Dogs startet mit absolut legendärer Szene

In Reservoir Dogs geht es blutig weiter. Hier treffen acht Bankräuber aufeinander, die sich vorher noch nie gesehen haben und nun alle gemeinsam einen Coup durchziehen sollen. Doch der geht schief und die Männer müssen sich in einer Lagerhalle verstecken. Eins ist klar, einer von ihnen hat sie an die Polizei verraten und stellt noch immer eine Gefahr für die anderen dar.

Tarantinos Regiedebüt weist bereits seine typische Filmcharakteristik auf. Der scheinbar belanglose Dialog in der Eröffnungssequenz über Madonnas Songs und die Notwendigkeit von Trinkgeld ist mindestens so legendär, wie das Burger-Gespräch aus Pulp Fiction.

Für Tarantino war der lange Einstieg besonders nervig zu drehen, hat sich aber gelohnt und führt die Bankräuber in einer lockeren Atmosphäre ein, bevor alles aus dem Ruder läuft. Ein Muss für Tarantino-Fans ist auch die vor kurzem erschienen Doku Tarantino - The Bloody Genius *, in der zahlreiche Filmstars auf die Karriere des Regisseurs zurückblicken.

Wann laufen Fargo und Reservoir Dogs im TV?

TELE 5 zeigt am heutigen Sonntag, den 22. September, den Thriller-Marathon. Den Start gibt Fargo um 20:15 Uhr und im Anschluss läuft Reservoir Dogs um 22:05 Uhr.

Die Wiederholung des Coen-Films gibt es am 24. September um 23:30 Uhr. Tarantinos Debüt wird sowohl am 25. September um 02:05 Uhr, als auch am 29. September um 02:20 Uhr wiederholt. Beide Filme können auch bei Amazon Video gekauft oder geliehen werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.