Heute läuft ein 5 Stunden langer Fantasy-Marathon im TV: Ein Film erobert garantiert euer Herz

Fantasy und Abenteuer sind genau euer Ding? Dann dürft ihr euch diesen über fünf Stunden langen Marathon mit drei fantastischen Filmen nicht entgehen lassen.

Fantasy-Fans aufgemerkt! Heute Abend laufen drei Filme hintereinander, die alle Genre-Liebhaber:innen kennen sollte. Zunächst geht es noch etwas kindgerechter mit Die Geheimnisse der Spiderwicks los, dann folgt mit Der Sternwanderer ein modernes Mädchen, das selbst die allerhärtesten Herzen erweicht. Last, but not least kommt auch noch das biblische Spektakel Legion im TV.

Die Geheimnisse der Spiderwicks bilden den Anfang des Fantasy-Marathons

Darum geht's: Die Zwillingsbrüder Jared und Simon (Freddie Highmore) ziehen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in das Haus eines verstorbenen Verwandten. Dort finden sie zu ihrer großen Überraschung nicht nur ein kurioses Wichtelmännchen, sondern auch noch ein mysteriöses Buch, das die Pforte in eine gefährliche Welt voller Kobolde, Feen und Fabelwesen öffnet.

Der Sternwanderer ist das absolute Highlight des Fantasy-Marathons im TV und ein echtes Kleinod

Tristan lebt in dem vielsagend betitelten Dorf Wall, das an eine eigentlich unüberwindbare Mauer angrenzt. Eines Tages gelobt er, seiner Angebeteten eine Sternschnuppe zu beschaffen, die jenseits der Mauer auf die Erde gefallen ist. Er begibt sich auf eine magische Reise durch eine zauberhafte Welt, in der ihm Piraten, Hexen und ein gefallener Stern höchstpersönlich begegnen.

Der Sternwanderer bietet geballte Starpower bis in die Haarspitzen. Ihr habt es hier mit der Verfilmung eines Neil Gaiman-Romans von Matthew Vaughn (Snatch) zu tun, in der Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Mark Strong, Henry Cavill, Peter O'Toole und Sienna Miller um die Wette spielen. Allein für dieses Ensemble lohnt es sich schon.



Darüber hinaus liefert die Story eine Fantasy-, Märchen- und Abenteuer-Geschichte, wie es sie kein zweites Mal gibt. Richtig viel Humor und noch mehr Herz runden das romantische Treiben ab, dem es gelingt, nie ins Kitschige abzudriften und selbst den größten Genre-Muffeln ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Garantiert!

Der Sternwanderer - Trailer (Deutsch)

Noch mehr Fantasy im TV: Legion erzählt eine Endzeit-Story biblischer Ausmaße

In Legion hat Gott endgültig die Schnauze voll von den Menschen und schickt seine himmlischen Heerscharen auf die Erde, um dem sündigen Treiben ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Aber er hat seine Rechnung ohne den gefallenen Erzengel Michael (Paul Bettany) gemacht, der in einem kleinen Diner in New Mexico den Messias entdeckt hat und vor der drohenden Apokalypse beschützen will.

Legion - Trailer 2 (Deutsch)

TV oder Stream: Wann und wo laufen Die Geheimnisse der Spiderwicks, Der Sternwanderer und Legion?

Die Geheimnisse der Spiderwicks läutet den bunten Reigen heute Abend am 26. Dezember um 20:15 Uhr auf ZDFneo ein. Danach kommt ab 21:40 Uhr Der Sternwanderer und den Abschluss bildet Legion ab 23:35 Uhr. Wiederholungen kommen zu den ersten beiden Filmen am 28. Dezember gegen Nachmittag.

Streamen könnt ihr die Fantasy-Streifen natürlich auch. Legion gibt es bei Netflix oder WOW, Der Sternwanderer und Die Geheimnisse der Spiderwicks hat Paramount+ im Streaming-Angebot.

