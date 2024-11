Heute läuft ein absoluter Horror-Kracher im TV: Er schockt bis zum Finale, das niemand voraussehen kann

Heute läuft ein absolut einzigartiger Horror-Film im TV. Er ist packend, schockierend, und stellenweise sehr hart. Bis zum Ende, das euch völlig überrumpeln wird.

The Cabin in the Woods fängt wie viele andere Horrofilme an, eskaliert dann aber völlig – und zwar in eine sehr unerwartete Richtung, die den Film einzigartig macht. Er bleibt hart, gruselig und spannend, schafft es gleichzeitig aber auch, extrem witzig zu sein. Bis zum überraschenden Ende, das ihr garantiert nicht so kommen seht. Ihr könnt euch davon im TV heute selbst ein Bild machen.

Darum geht's im heutigen TV-Tipp The Cabin in the Woods

Fünf Freund:innen wollen einen Kurzurlaub in der titelgebenden Hütte im Wald verbringen. Aber bereits auf dem Weg dorthin begegnen sie gruseligen Hinterwäldlern, die mysteriöse Prophezeiungen von sich geben. Aber das hält sie natürlich nicht von ihrem Plan ab und schließlich erreichen Curt (Chris Hemsworth), Marty (Fran Kranz), Holden (Jesse Williams), Dana (Kristen Connolly) und Jules (Anna Hutchison) ihr Domizil.

Dort machen sie dann allerdings eine Entdeckung, die den Verlauf des entspannten Abenteuers dramatisch verändert: In einem gut versteckten Keller stapeln sich die seltsamsten Dinge, die allesamt wie aus einem Horror-Film wirken. Gruselige Puppen, Bücher und vieles mehr warten nur darauf, von den fünf jungen Menschen untersucht zu werden.

Das macht The Cabin in the Woods zu einem grandiosen Horror-Film

Leider haben wir es hier mit einem dieser Filme zu tun, über die man am besten so wenig wie möglich weiß, wenn man sie genießen will. Dementsprechend schwierig ist es, die ungewöhnlich kreativen Einfälle in The Cabin in the Woods zu enthüllen, für die viele Fans den Film verehren. Zumindest, ohne massiv zu spoilern.

Darum sei an dieser Stelle nur so viel verraten: The Cabin in the Woods strotzt nur so vor Klischees, führt sie aber mehr als gekonnt ad absurdum. Wer dem Horror-Genre also ganz allgemein etwas abgewinnen kann, dürfte hier voll auf seine oder ihre Kosten kommen. Der Film spart wirklich nicht mit Hommagen, Seitenhieben und richtig gut platzierten Pointen.

Falls ihr mehr von Regisseur Drew Goddard sehen wollt, können wir euch auch noch Bad Times at the El Royale ans Herz legen. Auch hier ist Chris Hemsworth zu sehen. Und die Story besitzt gleichsam viele überraschende Wendungen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt The Cabin in the Woods?

Am heutigen Mittwoch, den 13. November, müsst ihr um 22:05 Uhr auf TELE 5 einschalten. Dort läuft der Streifen dann bis um 0:05 Uhr.

Ihr könnt euch The Cabin in the Woods aber natürlich auch online im Stream ansehen. Beispielsweise bei Amazon Prime, wo er zur Abo-Flatrate gehört. Aber auch Apple TV, MagentaTV oder Maxdome haben den Horror-Film im Programm.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.