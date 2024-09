Heute läuft ein absoluter Sci-Fi-Kultfilm im TV: Nach 18 Jahren bekam er überraschend ein neues Ende

Heute kämpft Will Smith in diesem spannenden Sci-Fi-Film ums Überleben. Damals stattete man ihn mit zwei Enden aus, zum Glück, denn die alternative Version wird nach 18 Jahren fortgesetzt.

Der post-apokalyptische Zombiefilm I Am Legend gehört zu Will Smith goldener Ära, in dem der Schauspieler mit seinen Filmen achtmal in Folge auf Platz 1 der Kinocharts landete. Heute kommt der Sci-Fi-Hit mit dem originalen Ende im TV. Das Alternativende hat jetzt jedoch eine wichtige Bedeutung bekommen, denn I Am Legend 2 soll daran anschließen.



I Am Legend im TV: Nach Zombie-Angriff ist die Menschheit beinahe ausgestorben

Als scheinbar letzter Mensch auf der Erde streift der Wissenschaftler Robert Neville (Smith) mit seinem treuen Schäferhund durch die leergefegten Straßen New Yorks. Gefährlich wird es in der Nacht, wenn die Zombies aktiv werden und Jagd auf das Duo machen. Trotz der aussichtslosen Situation will Robert nicht aufgeben und sucht unbeirrt nach einem Heilmittel, für das er selbst die Lösung sein könnte.

Die zwei verschiedenen Enden von I Am Legend

Achtung, Spoiler über das Ende des Films!

I Am Legend basiert auf dem gleichnamigen Roman von Richard Matheson, doch sowohl das Ende der Kinoversion als auch das Alternativende unterscheiden sich von der literarischen Vorlage, wie Screenrant berichtet. In der Kinofassung stirbt Robert Neville, wie auch im Roman. Was jedoch fehlt, ist die moralische Tiefe der Handlung.

Bei dem Alternativende, welches auf der Heimkinoversion veröffentlicht wurde, wurden Roberts moralische Verfehlungen zwar berücksichtigt – allerdings überlebt der Held hier. Damit weicht auch diese Version vom Roman ab, kommt dem Inhalt aber deutlich näher als die Kinofassung. 18 Jahre später soll jetzt Teil 2 kommen und genau hier anschließen.

The Last of Us inspirierte I Am Legend 2

In I Am Legend 2 wird Will Smith in seiner Rolle zurückkehren und erhält dabei Unterstützung von Creed-Star Michael B. Jordan. Für das Script ist wieder Drehbuchautor Akiva Goldsman verantwortlich, der nach der Einsamkeit in Teil 1 nun die Rückkehr der Zivilisation erzählen will. Wie er in einem Interview erklärt, soll die Handlung 30 Jahre später einsetzen, wenn das Leben langsam wieder in die Großstadt New York zurückgekehrt ist.

Ein Zombiefilm, der Jahre nach der Apokalypse einsetzt, wird viele an The Last of Us erinnern. Das kommt nicht von ungefähr: Goldsman ist bekennender Fan der Serie, die auf dem gleichnamigen Videospiel beruht und seinerzeit durch I Am Legend beeinflusst wurde. Hier scheint sich also ein kreativer Kreis zu schließen.

Wann läuft der Sci-Fi-Kracher I Am Legend im TV?

RTL 2 zeigt den Zombie-Horror am heutigen Freitag, den 27. September, um 22:05 Uhr. Die Wiederholung läuft wenige Stunden später, in der Nacht auf Samstag um 03:40 Uhr. Wer den Film im TV verpasst, kann I Am Legend bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

