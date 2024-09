Das ist Jenna Ortegas Traumrolle: Elvis-Regisseur verfilmt erschütterndes Schicksal, das schon 15 Mal im Kino zu sehen war

Der nächste Film von Elvis-Regisseur Baz Luhrmann steht fest. Dieses Mal dreht sich alles um Johanna von Orléans. Insgeheim hat sich bereits Jenna Ortega für die Rolle beworben.

Zwei Jahre nach seinem rauschhaften Leinwand-Comeback mit Elvis kündigt Regisseur Baz Luhrmann sein nächstes Projekt an. Erneut verfilmt er das Leben einer namhaften Persönlichkeit, die ihren Platz in den Geschichtsbüchern gefunden hat. Dieses Mal springen wir allerdings ein ganzes Stück weiter in der Vergangenheit zurück.

Luhrmanns nächster Film dreht sich um das Leben von Jeanne d’Arc, die hierzulande auch unter dem Namen Johanna von Orléans und Jungfrau von Orléans bekannt ist. Jeanne d'Arc war eine französische Widerstandskämpferin im Hundertjährigen Krieg, der zwischen England und Frankreich im 15. Jahrhundert ausgetragen wurde.



Baz Luhrmann dreht neuen Jeanne d'Arc-Film – und Jenna Ortega hat sich vermutlich schon zum Casting angemeldet

Wie Deadline berichtet, hat gerade der Casting-Prozess begonnen. Gesucht wird eine Schauspielerin für "die ultimative Teenagerinnen-Coming-of-Age-Geschichte, die im Hundertjährigen Krieg spielt". Konkrete Namen werden noch nicht mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Es gibt aber schon eine heimliche Bewerberin.

Wednesday-Star Jenna Ortega, die aktuell in der Fantasy-Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice im Kino zu sehen ist, verriet kürzlich im Interview mit Letterboxd , dass Joanne d'Arc ihre absolute Traumrolle wäre. Im gleichen Atemzug nennt sie die Verfilmung Die Passion der Jungfrau von Orléans als einen ihrer vier Lieblingsfilme.

Offiziell wurde Ortega bis dato nicht mit dem Jeanne d'Arc-Film in Verbindung gebracht. Ebenfalls unklar ist, ob Luhrmann auf der Suche nach einem etablierten Star oder einer Newcomerin für die Titelrolle ist. Mit Austin Butler als Elvis castete er zuletzt jemanden, der durchaus bekannt war, aber erst durch die Rolle zum großen Namen wurde.

Jeanne d'Arc ist eine tragische wie inspirierende Geschichte: Seit über 100 Jahren werden Filme über sie gedreht

Die Geschichte von Jeanne d'Arc ist auf alle Fälle wie geschaffen, um einer Schauspielerin das größte Aushängeschild ihrer Karriere zu ermöglichen. Im Alter von 17 Jahren schloss sich Jeanne d'Arc nach einer göttlichen Eingebung dem französischen Widerstand an und wurde später aufgrund von Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Jeanne d'Arc ist gleichermaßen eine Heldinnen- wie eine Leidensgeschichte und erweist sich seit über 100 Jahren als beliebter und vielseitig umsetzbarer Leinwandstoff. 15 Verfilmungen sind bisher erschienen, vom prestigeträchtigen Historienfilm über einen Action-Blockbuster bis zum Coming-of-Age-Musical ist alles dabei.

Alle Jeanne d'Arc-Filme auf einen Blick:

Da sind einige ikonische Werke dabei, die den Verlauf der Filmgeschichte durch ihre starke Bildsprache geprägt haben. Nun dürfen wir gespannt sein, wie Luhrmann Jeanne d'Arc interpretiert. Ausgehend von Filmen wie William Shakespeares Romeo + Julia und Moulin Rouge erwartet uns alles andere als ein konventionelles Biopic.

Eine Sache wird definitiv anders: Luhrmanns Film wird bei Deadline unter Jehanne d'Arc – oder einfach Jehanne – geführt. Ob es sich dabei um den finalen Titel des Films handelt, ist unklar. Es könnte genauso gut ein vorläufiger Arbeitstitel sein. Das Statement ist aber eindeutig: Das hier wird nicht der Jeanne d'Arc-Film, mit dem ihr rechnet.

Wann startet Baz Luhrmanns Jeanne d'Arc-Film im Kino?

Der neue Jeanne d'Arc-Film hat noch keinen Kinostart. Je nachdem, wie schnell der Casting-Prozess läuft, könnten in den nächsten Monaten die Dreharbeiten beginnen, sodass der Film für eine Premiere in der Festival-Saison 2026 fertig wäre. Bisher ist allerdings überhaupt kein Timing seitens Warner Bros. bekannt.