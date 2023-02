Will Smiths I Am Legend 2 hat mehr mit The Last of Us zu tun, als ihr denkt: Macher ist "besessen" von Horror-Serie

Das erste The Last of Us-Spiel wurde von I Am Legend mit Will Smith beeinflusst. Jetzt schließt sich der Kreis, denn die Serien-Adaption dient wiederum als Inspiration für das Will Smith-Sequel.

Die post-apokalyptische Welt aus I Am Legend kehrt mit Will Smith zurück. Letztes Jahr wurde I Am Legend 2 mit dem Star offiziell angekündigt. Mittlerweile ist auch bekannt, wie die im ersten Teil eigentlich gestorbene Hauptfigur wieder dabei ist.

Damals diente der erste Sci-Fi-Blockbuster als Inspiration für die finstere Welt des ersten The Last of Us-Videospiels. Mit dem Will Smith-Sequel wird sich jetzt ein Kreis schließen.

Schaut hier mal wieder den deutschen I Am Legend-Trailer:

I Am Legend - Trailer (Deutsch) HD

I Am Legend 2-Autor nennt The Last of Us als großen Einfluss für Sci-Fi-Sequel

Wie Drehbuchautor Akiva Goldsman gegenüber Deadline erzählt hat, ist er ein großer Fan von The Last of Us. Nachdem zu der Videospiel-Reihe mittlerweile auch eine erfolgreiche HBO-Serie existiert, will Goldsman die post-apokalyptische Welt daraus in I Am Legend 2 nachahmen:

Ich bin besessen von The Last of Us, wo wir die Welt nur nach der Apokalypse sehen, aber auch nach 20 bis 30 Jahren. Du siehst, wie die Erde die Welt zurückerobert, und es gibt etwas Schönes bei der Frage, was passiert, wenn der Mensch sich davon entfernt, der Haupt-Eigentümer zu sein? Das wird in New York besonders sichtbar. Ich weiß nicht, ob sie das Empire State Building besteigen werden, aber die Möglichkeiten sind endlos.

Die Spiele-Entwickler Neil Druckmann und Bruce Straley sprachen damals wiederum darüber, dass ihr düsteres Szenario vom ersten I Am Legend-Film beeinflusst wurde. Die daraus entstandene Welt hat schließlich so eindrucksvoll eingeschlagen, dass das große Vorbild jetzt selbst zum eifrigen Schüler wird.

Ob wir in I Am Legend 2 dann mehr oder weniger konkrete Szenen aus der The Last of Us-Serie wiedererkennen werden, bleibt abzuwarten. Einen geplanten Starttermin für das Will Smith-Sequel gibt es noch nicht.