Heute läuft ein gescheiterter Fantasy-Film mit Drachen im TV: Nach 18 Jahren wird er als Serie neu aufgelegt

Einer der erfolgreichsten Fantasy-Romane wurde 2006 in einen Blockbuster verwandelt, der heute im TV läuft. Die misslungene Adaption soll nun von Disney in eine Serie verwandelt werden.

Mit Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter verwandelte Regisseur Stefen Fangmeier die gleichnamige Romanvorlage in einen effektreichen Fantasy-Blockbuster. Die vierteilige Buchreihe * von Christopher Paolini verkaufte sich weltweit über 35 Millionen mal, doch den Erfolg der Romane ließ sich im Kino nicht wiederholen.



Zwar konnte der 100 Millionen US-Dollar teure Film an den Kinokassen 250 Millionen US-Dollar wieder einspielen, doch Fans und Kritiker:innen waren enttäuscht. Ob das Urteil berechtigt ist, könnt ihr heute im TV sehen.

Worum geht es in dem Fantasy-Epos Eragon, das heute im TV läuft

Der titelgebende Junge Eragon (Ed Speleers) findet in der Nähe seines Hauses einen blauen Stein. Wie sich herausstellt, ist es ein Drachenei aus dem schon bald Saphira (Rachel Weisz) schlüpft. Das Duo nimmt den Kampf gegen den bösen Herrscher von Alagaesia (John Malkovich) auf.

20th Century Fox Eragon

Eragon von der Kritik verrissen: Disney könnte den Stoff als Serien-Adaption retten

Bei unserer Community fällt das Urteil mit 4,5 Punkten mager aus und schließt sich an die Publikumswertung von 46 Prozent bei Rotten Tomatoes an. Die Fans waren noch gnädiger als die Kritiker:innen, die gerade einmal 16 Prozent vergaben. In der Kritik heißt es unter anderem, dem Fantasy-Epos würde es an Magie fehlen und die Starbesetzung scheine von dem Stoff verwirrt zu sein. Dass das besser geht, will nun Disney beweisen, und den Stoff nach fast 20 Jahren mit einer Serie neu verfilmen.

Wie es auf Screenrent heißt, ist die gigantische Welt aus Eragon mit all ihren verschiedenen Fantasy-Wesen ohnehin schwierig darzustellen. Was im Buch funktioniert, wird eine Herausforderung für die Leinwand werden. Eine Serie, die mehr Zeit zur Verfügung hat, könnte aber schaffen, woran der Film gescheitert ist, vor allem wenn Disney genug Budget zur Verfügung stellt, um die Drachenaction genauso intensiv darzustellen, wie wir es in House of Dragon sehen können.

Schon mit Percy Jackson: Die Serie schaffte es das Studio, einen gescheiterten Film in eine erfolgreiche und hochgelobte Serie zu verwandeln, bei der in der 2. Staffel Megastar Zendaya mitspielen könnte.

Bleibt also die Hoffnung, dass es auch mit Eragon gelingen werde. Noch ist das Projekt in Planung, bleibt abzuwarten, wann wir es sehen können. Heute könnt ihr euch zunächst den Film von 2006 ansehen und euch selbst ein Bild machen, ob die Kritik an Eragon berechtigt ist.

Wann läuft der Drachen-Blockbuster Eragon im TV?

Den Fantasy-Film könnt ihr am heutigen Dienstag, den 27. August um 20:15 Uhr auf Nitro sehen. Eine Wiederholung gibt es am Mittwoch um 22:15 Uhr. Wer Eragon verpasst, kann ihn bei Disney+ im Abo streamen.

