Heute läuft ein Kevin Costner-Thriller im TV, der eine abgefahrene Story und 1000 Stars hat – nur wenige haben ihn gesehen

Heute erwartet euch eine richtig abgefahrene Story, die nicht nur Action bietet, sondern auch leichte Sci-Fi-Elemente verwebt. Eine ganze Star-Riege jagt darin den Erinnerungen nach.

Bei Kevin Costner sind es oft die sensiblen Rollen, die ihm wie auf den Leib geschneidert scheinen. Selbst in Yellowstone, wo er das patriarchale Familienoberhaupt mimt, das über Leichen geht, schafft er es noch sympathisch zu wirken. In unserem heutigen TV-Tipp Das Jerico Projekt - Im Kopf des Killers zeigt sich der Amerikaner aber von einer ganz anderen Seite und ist als Schurke ebenso überzeugend wie als Held.

Das Jerico Projekt im TV: Mit Stars besetzter Action-Thriller

Als ein CIA-Agent (Ryan Reynolds) auf einer Mission getötet wird, veranlasst sein Vorgesetzter (Gary Oldman) eine gefährliche Operation. Der renommierte Neurowissenschaftler (Tommy Lee Jones) implantiert die Erinnerungen und Fähigkeiten des Verstorbenen in Jerico Stewarts (Costner) Gehirn, um das erlangte Wissen des CIA-Agenten nicht zu verlieren.

Damit haben die Verantwortlichen allerdings nicht die beste Wahl getroffen, denn Jerico ist kriminell und völlig unberechenbar. Erschwerend kommt hinzu, dass die CIA nicht die einzigen sind, die versuchen, an das implantierte Wissen heranzukommen.

Das Jerico Projekt: Abgefahrener Thriller, in dem vor allem Kevin Costner überzeugt

Trotz voller Star-Power erschien Das Jerico Projekt hierzulande nicht auf der großen Leinwand, sondern erst 2016 im Heimkino. Daher mag dem ein oder anderen der Thriller vielleicht bisher entgangen sein. Lohnt es sich also, einzuschalten?



Die abgefahrene Story mit leichten Sci-Fi-Elementen verspricht Abwechslung, allerdings sorgt gerade das für ein "irritierendes Spektakel", wie es auf Rotten Tomatoes heißt. Daran würden auch die hochkarätigen Schauspieler nichts ändern. Costner liefert allerdings eine gelungene und vielschichtige Performance als gefühlskalter Killer.

So wenig begeistert wie die Kritiken auf der amerikanischen Filmseite (47 Prozent beim Publikum) zeigt sich unsere Community allerdings nicht. Fast 1000 Moviepilot-User:innen haben Das Jerico Projekt mit 6,1 von 10 bewertet, was einem "Ganz gut" entspricht. Schon alleine um Costner in dieser ungewöhnlichen Rolle zu sehen, lohnt sich ein Blick in den Film.

Costner-Fans können sich übrigens auf eine Rückkehr des Schauspielers nach Yellowstone freuen, allerdings nicht in der Rolle des Cowboys John Dutton.

Wann läuft der ungewöhnliche Action-Thriller Das Jerico Projekt im TV?

Die Nachteulen können Kevin Costner als Killer in der Nacht von Sonntag, den 9. Februar 2025. auf Montag, den 10. Februar 2025 um 00:30 Uhr auf ZDFneo sehen. Wiederholt wird der Film dann in der Nacht auf den 16. Februar um 03:00 Uhr auf ZDF.

Wer Das Jerico Projekt verpasst, kann ihn ab dem 10. Februar gratis in der ZDF-Mediathek streamen. Alternativ bietet Amazon Prime Video ihn auch zum Kaufen oder Leihen an.

