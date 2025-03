Heute läuft ein perfekter Action-Film im TV: 2 Schauspielgötter im ultimativen Duell

Es gibt Filme, die sich ihren Platz in der Geschichte auf ewig gesichert haben. Der heutige TV-Tipp gehört zweifellos dazu. Es ist ein absolutes Meisterwerk.

Vor fast 30 Jahren brachte Regie-Ikone Michael Mann (Collateral) sein Opus magnum Heat in die Kinos und setzte damit Maßstäbe im Action-Genre. Das minutiös inszenierte Meisterwerk, das u.a. Regisseure wie Christopher Nolan und Ben Affleck inspirierte, läuft heute Abend im TV.

Action-Klassiker im TV: Darum geht es in Heat

Neil McCauley (Robert De Niro) ist ein intelligenter und besonnener Krimineller, der die von ihm und seiner Gangsterbande ausgeführten Raubüberfälle bis ins letzte Detail durchplant und deshalb bisher noch nie erwischt wurde. Als einer dieser Coups jedoch erstmals nicht wie gedacht verläuft, steht das Verbrecher-Genie plötzlich mit dem Rücken zur Wand und muss seine sorgsam zurechtgelegten Prinzipien verraten.

Der Hauptgrund dafür ist der hartgesottene Ermittler Lieutenant Vincent Hanna (Al Pacino), der die Jagd auf McCauley zu seiner persönlichen Obsession auserkoren hat und ihm dicht im Nacken sitzt. Die von ihren Instinkten getriebenen Männer stehen zwar auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes, haben allerdings viel mehr miteinander gemein, als sie sich selbst eingestehen wollen.

Im hitzigen Großstadtdschungel von Los Angeles liefern sich die beiden Alphatiere ein gnadenloses Psycho-Duell, unentwegt bemüht, dem jeweils anderen immer einen Schritt voraus zu sein. Doch wer von ihnen behält am Ende die Oberhand?

Für Heat standen Robert De Niro und Al Pacino erstmals gemeinsam vor der Kamera

Es ist kaum zu glauben, aber für Heat agierten die Schauspielgrößen De Niro und Pacino erstmalig gemeinsam in einem Film. In einer der berühmtesten Szenen des Action-Thrillers sitzen sich die beiden an einem Tisch gegenüber und spielen sich quasi gegenseitig an die Wand. Mit Haut und Haaren verkörpern sie ihre jeweiligen Figuren und lassen damit sogar ihre ebenfalls bravourös aufspielenden Co-Stars alt aussehen.

Apropos restliche Besetzung: Hier versammelt sich gefühlt alles, was in den 90ern Rang und Namen hatte. Kurze Stichprobe gefällig? Val Kilmer, Jon Voight, Natalie Portman, Tom Sizemore, Ashley Judd, Diane Venora – sie alle und noch viel mehr prominente Darsteller:innen wollten in Manns Crime-Epos dabei sein.

Dass der Geniestreich des Regisseurs damals bei den Oscars komplett ignoriert wurde, ist vor allem aus heutiger Sicht wohl einer der größten Irrtümer der Academy überhaupt. Aber wer weiß, vielleicht holt ja die kommende Heat-Fortsetzung den einen oder anderen Goldjungen.

Wann läuft das Action-Meisterwerk Heat im TV?

Um Heat mit De Niro und Pacino in Höchstform zu erleben, müsst ihr heute Abend am 15. März um 22:25 Uhr ZDFneo einschalten. Für länger Wachbleibende läuft die Wiederholung in der Nacht zum 16. März um 03:15 Uhr.

Alternativ gibt es den Action-Klassiker in der Streaming-Flatrate von Disney+ oder bei diversen Anbietern als Kauf- und Leihoption.