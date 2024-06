Heute läuft ein Sci-Fi-Marathon mit 3,5 Stunden im TV: Beim zweiten Film ging wirklich alles schief

Sci-Fi satt gibt es heute im TV: Gleich zwei Filme laufen hintereinander. Einer zählt zu den besten des Genres, beim anderen ging alles kolossal schief.

Science-Fiction-Fans aufgepasst! Heute könnt ihr euch zwei ganz besondere Genre-Filme zu Gemüte führen, die direkt hintereinander im TV laufen. Einer setzt auf eine richtig coole Prämisse und der andere konnte sein Potenzial leider nie entfalten. Die Rede ist von Edge of Tomorrow und Babylon A.D..

Worum geht's in Edge of Tomorrow mit Tom Cruise?

Der komplett untrainierte Major Bill Cage (Tom Cruise) landet durch einen Zufall direkt an der Front im Kampf gegen mörderische Aliens, die die Menschheit bedrohen. Als er stirbt, wacht er kurz darauf aber einfach wieder am Tag vor seinem Einsatz auf. Gefangen in einer Zeitschleife bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei jedem Ableben dazuzulernen und das Beste aus seiner Situation zu machen. Retten kann ihn nur die hartgesottene Offizierin Rita Vrataski (Emily Blunt).

Warner Edge of Tomorrow kommt heute im TV.

Darum geht's in Babylon A.D., unserem TV-Tipp mit Vin Diesel

Im dystopischen Osteuropa der Zukunft soll Söldner Toorop (Vin Diesel) eine junge Frau nach New York schmuggeln. Der Auftrag des Mafia-Bosses Gorsky (Gérard Depardieu) entpuppt sich aber als überraschend kompliziert. Um eine Chance auf den versprochenen Neuanfang in Nordamerika zu erhalten, stellt sich Toorop der Herausforderung.

Babylon AD - Trailer (Deutsch)

Bei Babylon A.D. ging wirklich alles schief, was schieflaufen konnte

Während Edge of Tomorrow als überraschend gelungener und vor allem extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Film glänzt, besticht Babylon A.D. für viele eher durch einen trashigen Charme. Das liegt aber nicht an Regisseur Mathieu Kassovitz, der gegen alle Widerstände sein Bestes gegeben hat. Jede Menge Ärger hinter den Kulissen hat einen besseren Film verhindert.

Schon von Anfang an hat sich Produktionsstudio Fox angeblich massiv eingemischt. Ursprünglich sollte Vincent Cassel statt Diesel die Hauptrolle in der Romanverfilmung spielen. Die finale Fassung des Films wurde angeblich stark verändert und Matthieu Kassovitz klagte im Nachhinein über massive kreative Differenzen.

Letzten Endes wollte er nichts mehr mit dem Film zu tun haben und bezeichnete ihn sogar als "pure Gewalt und Dummheit" (via: First Showing ):

Ich hatte nie die Möglichkeit, eine Szene zu drehen, wie sie geschrieben war oder wie ich es wollte. Das Skript wurde nicht respektiert. Schlechte Produzent:innen, schlechte Partner:innen. Es war eine schreckliche Erfahrung.



TV oder Stream: Wann und wo kommen Edge of Tomorrow und Babylon A.D.?

ProSieben zeigt am 7. Juni 2024 beide Filme hintereinander, und zwar ab 20:15 Uhr. Zuerst läuft Edge of Tomorrow, Babylon A.D. wird direkt im Anschluss ab 22:35 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung kommt auch, und zwar in der Nacht vom 7. auf den 8. Juni um 3:50 Uhr beziehungsweise am 9. Juni um 23:20 Uhr.

Wer kein lineares TV mit Werbung schauen möchte, kann sich die beiden Filme natürlich auch online im Stream ansehen. Babylon A.D. und Edge of Tomorrow gibt es in keiner Abo-Flat, aber dafür bei Apple TV, Maxdome, Magenta TV und Google.



