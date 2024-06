Über 60 Marvel-Figuren sollen in Avengers 5 zurückkehren: Jetzt sind erste Namen bekannt

Das MCU bereitet sich auf Mega-Blockbuster Avengers 5 vor. Das Sequel soll ein Superhelden-Fest werden, in dem zahlreiche Figuren von Thor bis Shang-Gi zurückkehren können.

Nächsten Monat erwartet uns mit Deadpool & Wolverine endlich das nächste Action-Abenteuer aus dem Hause Marvel im Kino. Das ist für die Superheld:innen-Schmiede aber natürlich kein Grund sich auszuruhen und die Planung für kommende Ableger geht fleißig weiter. Einer der am meisten erwarteten Vertreter ist zweifellos Avengers 5, in dem das beliebte Held:innen-Bündnis wieder eine ganze Reihe beliebter MCU-Figuren auf den Plan rufen kann.

Neue Entwicklungen zeigen nun, dass wir uns dabei auf ein Superheld:innen-Mega-Fest freuen dürfen. Denn Avengers 5 könnte noch größeren All-Star-Charakter annehmen, als es seine vier Vorgänger getan haben.

Ensemble statt einzelne Hauptfiguren: Avengers 5 könnte ein Superhelden-All-Star-Fest werden

Wie Deadline berichtet, sollen in Avengers 5 über 60 MCU-Figuren auf die große Leinwand zurückkehren. Darunter können große wie kleine Held:innen rund um Mark Ruffalos Hulk, Chris Hemsworths Thor, Tom Hiddlestons Loki, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange, Karen Gillan Nebula und Simu Lius Shang-Gi vertreten sein.

Anstatt sich wie in den vier vorherigen Avengers-Filmen auf eine Kerngruppe an Hauptfiguren zu fokussieren, sollen die Figuren in Avengers 5 eher ein gleichwertiges Ensemble bilden. Wer tatsächlich für das Action-Sequel zurückkehren wird, ist bis dato nicht bekannt. Aktuell befindet sich der Film immer noch in der frühen Entwicklungsphase.

Seht hier den Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Michael Waldron, der bereits für die Drehbücher von Doctor Strange in the Multiverse of Madness sowie für die Disney+-Serie Loki verantwortlich zeichnete, habe eine aktualisierte Version des Drehbuchs für Avengers 5 eingereicht. Details zum Inhalt sind unbekannt. Auch ist unklar, mit welchem Bösewicht es die Avengers aufnehmen sollen. Da Jonathan Majors' Kang nicht mehr zurückkehrt, ist dieser Posten nun weiterhin offen.

Deadpool & Wolverine-Regisseur ist heißester Anwärter für Avengers 5

Dazu berichtet Deadline, dass Shawn Levy aktuell als heißester Kandidat für den Regieposten von Avengers 5 gehandelt wird. Levy sollte bereits für den Marvel-Kracher Wolverine: Weg des Kriegers die Inszenierung übernehmen, lehnte 2013 jedoch ab. Auch Avengers 5 soll er schon einmal angeboten bekommen haben, wie der Hollywood Reporter anmerkt. Jetzt befindet er sich aber wieder im Rennen um den Posten.

Mit weiteren großen Projekten in Planung ‒ darunter die finale Staffel von Netflix-Hit Stranger Things sowie einem neuen Star Wars-Film ‒ müsste Levy sich für dieses Mammut-Projekt definitiv Zeit freischaufeln. Die Produktion des Films soll 2025 an den Start gehen. Im Kino wird uns Avengers 5 laut aktueller Planung am 29. April 2026 erreichen.