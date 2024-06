Heute läuft ein spannender Sci-Fi-Thriller mit Oppenheimer-Star als Bösewicht im TV: Gestern startete die Fortsetzung im Kino

In unserem heutigen TV-Tipp spielen gleich zwei Oppenheimer-Stars mit und zeigen sich von einer ganz anderen Seite. Passenderweise startete gestern das Prequel zur Sci-Fi-Horrorreihe im Kino.

A Quiet Place zeigt uns eine postapokalyptische Welt, in der monströse Alien auf die Erde gekommen sind und alle töten, die Geräusche machen. Regisseur John Krasinski bekam viel Lob für seinen Film, in dem der Horror in der Stille liegt. A Quiet Place 2, der heute im TV läuft, konnte an den Erfolg anknüpfen und erhielt auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 91 Prozent.

Darum geht es in der Horror-Fortsetzung A Quiet Place 2, die heute im TV zu sehen ist

Nachdem die Familie Abbott eine Möglichkeit gefunden hat, den außerirdischen Kreaturen etwas entgegenzusetzen, verlassen sie ihre Farm und stellen sich den Bedrohungen der Außenwelt. In Rückblenden erfahren wir mehr darüber, wie die Invasion ihren Anfang nahm. Auf ihrem Weg treffen Evelyn und ihre Kinder auf weitere Überlebende, doch nicht allen können sie trauen.

Paramount A Quiet Place 2

Anders als viele Fortsetzungen, die im Gegensatz zum Original schwächeln, gelingt es A Quiet Place 2 die Erfolgsformel beizubehalten. Die Konzentration liegt auf der emotionalen Dynamik der Familienmitglieder und der intensiv-stillen Atmosphäre der Postapokalypse. Gerade im Finale hin steigert sich die Dramatik und verknüpft gekonnt die Handlungsstränge der einzelnen Figuren.





Gleich zwei Oppenheimer-Stars sind in der Sci-Fi-Fortsetzung zu sehen

Hauptdarstellerin Emily Blunt spielte in Oppenheimer die Ehefrau des berühmten Physikers. Der wiederum wird von Oscar-Preisträger Cillian Murphy dargestellt, der in A Quite Place 2 als Bösewicht zu sehen ist. Diese Rolle ist keine unbekannte für den Iren. Schon in allen drei Batman-Teilen von Christopher Nolan spielte er den Schurken Scarecrow.

Das Quite Place-Prequel startet im Kino, passend zum heutigen TV-Tipp

Die TV-Ausstrahlung kommt wie gerufen, um sich die Ereignisse des Films in Erinnerung zu rufen, um für das Prequel A Quite Place: Tag Eins ins Kino zu gehen. Am 27. Juni startete der neue Teil der Reihe, der vom Eintreffen der Aliens erzählt und dem menschlichen Überlebenskampf inmitten des Chaos.

Die Erwartungen sind hoch, immerhin konnte Teil eins mit seinem schmalen Budget von 17 Millionen Dollar unglaubliche 340 Millionen einspielen (via Box Office Mojo ). Auch die gelungene Fortsetzung schaffte es Einnahmen in Höhe von 297 Millionen zu generieren. Ob das Prequel auch ohne die vorherige Besetzung die Menschen ins Kino locken kann?

Mit Lupita Nyong'o (Wir), Alex Wolff (Hereditary) und Joseph Quinn (Stranger Things) gibt es einen neuen vielversprechenden Cast. Und mit der Abbott-Familie werden wir zukünftig erneut mitfiebern können, denn das Horror-Film-Franchise wird weiter ausgebaut und schon im nächsten Jahr soll A Quiet Place 3 in den Kinos starten. Ein Videospiel zum Franchise zusätzlich ist in Planung.

RTL+ * streamt A Quiet Place 2

Wann läuft der Grusel-Schocker A Quiet Place 2 im TV?

RTL 2 zeigt am heutigen Freitag, den 28. Juni um 22:25 Uhr den Horrorfilm. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 29. Juni um 02:00 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr A Quiet Place 2 bei RTL+ im Abo streamen.

