Heute läuft ein unfassbar unterhaltsamer Action-Thriller mit Chris Evans und Jason Statham im TV: Die Idee wurde 4 Mal neu verfilmt

Bei Tele 5 läuft heute ein richtig guter Action-Thriller mit vielen Stars, der eine unterhaltsame Story erzählt. Sie wurde danach ganze viermal neu verfilmt.

Manchmal reicht es aus, wenn sich die Handlung eines Films in einem Satz beschreiben lässt. Am Ende kann trotzdem ein unterhaltsamer Action-Thriller wie Final Call - Wenn er auflegt, muss sie sterben dabei entstehen, der am Donnerstag bei Tele 5 läuft. Mit dabei im Film von 2004 sind heutige Mega-Stars wie Captain America-Darsteller Chris Evans und Action-Ikone Jason Statham.

Action-Thriller im TV: Darum geht es in Final Call

In der Story des Films von David R. Ellis will Hauptfigur Ryan (Evans) die ihm unbekannte Jessica (Kim Basinger) retten, die ihm am Telefon panisch berichtet hat, entführt worden zu sein. Aus dieser simplen Story, in der Statham den Bösewicht spielt, hat der Regisseur einen richtig mitreißenden Thriller gemacht, der mit mobiler Dauerkommunikation und rasanter Action besticht.

Der Film mit Jason Statham und Chris Evans zog mehrere Remakes nach sich

Nach Final Call erschienen zwischen 2007 und 2009 insgesamt vier Varianten der Story des Films in unterschiedlichen Ländern. Dabei handelt es sich um:

Speed: eine Bollywood-Variante (2007)

Hello: aus Malaysia (2007)

Connected: aus Hongkong (2008)

Risk: aus Indien (2009)

Wann läuft Final Call im TV?

Tele 5 strahlt den Action-Thriller am 14. Dezember 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate gibt es Final Call zurzeit nicht.

