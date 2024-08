Heute läuft ein unfassbar unterhaltsamer Horrorfilm im TV, der ständig überrascht: Ihm gelingt, was nur wenige schaffen

Heute erwartet euch ein Meta-Horrorfilm im TV, der mit Humor und echten Gruselmomenten überzeugen kann. Die Genres ausgewogen zu vereinen, schaffen nur die wenigstens. Ein Muss für alle Schocker-Fans.

Wer Horrorfilme liebt, darf auf keinen Fall The Cabin in the Woods verpassen, der heute im TV läuft. Euch erwartet eine originelle Story, die nicht nur gruselt, sondern mit viel Humor und einem Augenzwinkern auf die Klassiker ihres Genres blickt.



Meta-Horrorfilm mit viel Humor: The Cabin in the Woods heute im TV

Vielen Filmen misslingt die Mischung von Horror und Humor. Aber The Cabin in the Woods von Regisseur Drew Goddard (Bad Times at the El Royale) gehört zu den Ausnahmen. Goddard hat sich für das Drehbuch mit Buffy-Erfinder Joss Whedon zusammengetan, der sein Talent für Genre-Kreuzungen schon öfters unter Beweis gestellt hat.

The Cabin the Woods fängt an, wie viele Horrorfilme nun mal anfangen: Eine Gruppe von Freunden will ein Wochenende in einer abgelegenen Hütte im Wald verbringen. Doch für Curt (Chris Hemsworth), Marty (Fran Kranz), Holden (Jesse Williams), Dana (Kristen Connolly) und Jules (Anna Hutchison) wird der Ausflug zum Horror-Trip als sie in der Hütte einen versteckten Keller finden und das Böse zum Leben erwecken.

Schaut euch hier den Trailer zu The Cabin in the Woods an:

The Cabin in the Woods - Trailer (Deutsch) HD

The Cabin in the Woods überzeugt mit starkem Drehbuch, unzähligen Twists und großem Cast

Cabin in the Woods verschreibt sich aber nicht ausschließlich dem Humor, wie es etwa Scary Movie und Tucker & Dale vs Evil tun. Dem Film gelingt es, den Cast permanent der Gefahr auszusetzen und für echte Gruselmomente zu sorgen. Dabei sticht nicht nur das Drehbuch heraus, auch die visuellen Einfälle sorgen für Nervenkitzel und nehmen Bezug auf Horror-Kult aus den letzten 70 Jahren. Vorsicht, Spoiler!

In The Cabin of the Woods erwarten euch allerhand Bösewichte, die wir aus dem Horrorgenre kennen: Dämonen, Serienkiller, Monster und Grusel-Nachwuchs, der es bei uns sogar auf Platz 6 der gruseligsten Horrorkinder schafft.

Doch es bleibt nicht bei Querverweisen, die Fans des Genres lieben werden. Der Horror-Kracher enthüllt mit unzähligen Twists eine immer größere Welt, die den Zuschauer bis zum verblüffenden Ende extrem gut unterhält.

Wann läuft der witzige Horrorfilm The Cabin in the Woods im TV?

Tele5 zeigt den Grusel-Schocker am heutigen Dienstagabend, den 06. August um 22:40 Uhr. Auf dem Sender läuft die Wiederholung in der Nacht auf den 08. August um 02:00 Uhr. Wer den Film im TV verpasst, kann ihn bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

