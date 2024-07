Heute läuft einer der besten Abenteuerfilme der letzten 25 Jahre im TV: Unglaublich, dass die epischen Schlachten (noch) nicht fortgesetzt wurden

Der bildgewaltige TV-Tipp ist zugleich Abenteuer- und Kriegsfilm. Die realistische Darstellung der Ereignisse brachte dem Epos viel Lob ein, trotzdem wird er seit 21 Jahren nicht fortgesetzt.

In unserem heutigen TV-Tipp Master & Commander - Bis ans Ende der Welt liefern sich zwei Kriegsschiffe ein spektakuläres Duell. Aber auch der Mikrokosmos an Bord und das raue Leben auf See wird in seinen Facetten dargestellt. Regisseur Peter Weir brachte 2003 einen packenden Kriegs- und Abenteuerfilm auf die Leinwand.



Realistische Seeschlachten im heutigen TV-Tipp Master & Commander

Im Jahre 1805 ist Europa durch die Napoleonischen Kriege gebeutelt, doch nicht nur am Land tobt die Schlacht, auch auf dem Wasser treffen die britischen und französischen Streitkräfte aufeinander. Der britische Captain Jack Aubrey (Russell Crowe) erhält den Auftrag, das unter der französischen Flagge segelnde Kaperschiff Acheron vor der Küste Brasiliens zu versenken.

Aubrey und seine 197 Mann starke Crew sind ein eingespieltes Team, allen voran sein guter Freund und Schiffsarzt Dr. Stephen Maturin (Paul Bettany). Zusammenhalten müssen sie auch, denn die Acheron ist dem britischen Schiff in Größe und Ausrüstung überlegen.

Disney Russel Crowe in Master & Commander

Master & Commander lebt neben der Detailgenauigkeit und realistischen, wie brutalen Kriegshandlungen auch von der engen Freundschaft zwischen Aubrey und Maturin, die mit zwei sehr gegensätzlichen Persönlichkeiten ausgestattet sind. Figuren und Handlung basieren auf der 21-Band starken Aubrey-Maturin-Romanreihe des britischen Autors Patrick O'Brian.

Master & Commander ohne Fortsetzung, trotz Romanvorlagen und zehn Oscar-Nominierungen

An Vorlagen zu weiteren Abenteuern mangelt es Master & Commander also nicht und auch Kritiker:innen und Publikum waren begeistert. 2004 war der Film in zehn Oscar-Kategorien nominiert, darunter auch als Bester Film. Bei Rotten Tomatoes erhielt er einen Kritikerscore von 85 Prozent. Bei Moviepilot schrieb Chefredakteurin Jenny Jecke über die Verfilmung eines Romans von Patrick O'Brian:

Wie schon bei Das Boot [...] interessiert hier der Alltag auf dem Schiff, die Machtdynamiken, Mobbing-Attacken und die pure Langeweile. Dieses Interesse am Menschsein innerhalb der Kriegsmaschine verwandelt Master & Commander in einen großartigen Film, der Vorbildcharakter für Literaturverfilmungen einnehmen sollte.

Warum wurde das Epos dann nicht fortgesetzt? Wahrscheinlich liegt das an den aufwendigen Dreharbeiten und hohen Kosten des Films. Bei einem Budget von 135 Millionen US-Dollar , konnte die Mischung aus Abenteuer- und Kriegsfilm gerade 212 Millionen wieder einspielen, was in dieser Größenordnung nicht ausreicht, um ein kostspieliges Sequel zu drehen.

Doch wer weiß, was die Zukunft noch bringt, denn immerhin wird auch Gladiator nach 24 Jahren fortgesetzt. Seit 2021 gibt es Hoffnungen auf ein Master & Commander Prequel, als Drehbuchautor Patrick Ness verlauten ließ, an einem Skript für die Vorgeschichte von Aubrey und Maturin zuarbeiten (via Deadline ). Seitdem ist es still in der Gerüchteküche geworden.

Wann läuft der Abenteuerfilm Master and Commander mit Russell Crowe im TV?

Tele5 zeigt Master and Commander am heutigen Samstag, den 20. Juli um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 18. Juli um 17:50 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr den Abenteuerfilm bei Disney+ streamen.

