Heute läuft einer der besten Brad Pitt-Filme im TV: Er ist immer noch zu unbekannt

Einer der besten Brad Pitt-Filme, den viel zu wenige Film- und Sport-Fans kennen, ist heute Abend im deutschen Free-TV zu erwischen.

Sportfilme gibt es wie Sand auf dem Beachvolleyballplatz, aber wie viele von ihnen sind auch richtig lohnenswert und gleichzeitig hochkarätig besetzt? Ein Streifen, der beide dieser Kriterien erfüllt, ist heute Abend im deutschen Fernsehen zu sehen.

Die Rede ist von Die Kunst zu gewinnen - Moneyball mit Hollywood-Megastar Brad Pitt als Baseball-Koryphäe mit statistischem System. Den Community-Score von 7,3 kann man nach 7121 Bewertungen der Moviepilot-Gemeinde durchaus als sportlich bezeichnen.

Heute im TV: Moneyball mit Brad Pitt als innovatives Baseball-Genie

Der heutige TV-Tipp mit Mr. Pitt basiert auf einer wahren Begebenheit aus der lukrativen Welt des Baseball. Der ehrgeizige Team-Manager Billy Beane (Pitt) versucht die Oakland Athletics nach einer Niederlage aus der Sackgasse zu holen und hat dazu einige revolutionäre Ideen, die gegen gängige Weisheiten aus der Welt des US-amerikanischen Sports gehen. Mithilfe des Yale-Absolventen Peter Brand (Jonah Hill) wendet er das damals noch verrufene Statistikverfahren der sogenannten Sabermetrics an, das auch weniger hochbewertete Spieler in Betracht zieht und die Chancen auf langfristige Siege erhöhen soll. Doch mit seiner Methode eckt Beane überall an.

Weitere Rollen haben unter anderem Philip Seymour Hoffman als Baseball-Größe Art Howe, Robin Wright als Sharon Beane und Chris Pratt als Spieler Scott Hatteberg. Ein regelrechter Homerun von einem Cast, der im Karriere-Highlight von Starspieler Brad Pitt mitmischt.

Regisseur Bennett Miller verfilmte mit seinem Sportfilm das Sachbuch Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game von Michael Lewis. In Drehbuchform brachten die Story Steven Zaillian (The Irishman) und Aaron Sorkin (The West Wing). Belohnt wurde das Unterfangen mit sechs Oscar-Nominierungen.

Wann und wo ist Moneyball mit Brad Pitt zu sehen?

Wer Brad Pitt als Baseball-Manager nicht verpassen will, muss am heutigen Dienstag, den 20. Mai 2025 um 22:55 Uhr ZDFneo einschalten. Alternativ gibt es Die Kunst zu gewinnen - Moneyball auch bei Netflix in der Flatrate zu streamen oder als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co.