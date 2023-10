Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV, den Brad Pitt für eine Hass-Rolle ablehnte: "Es ging mir grauenhaft"

Bei Kabel eins läuft am Mittwochabend das Meisterwerk Die Verurteilten. Brad Pitt hätte darin fast eine Rolle gespielt, lehnte sie dann aber ab und ging sechs Monate durch die Fantasy-Hölle.

Wenn es um die besten Filme aller Zeiten geht, taucht Die Verurteilten von Frank Darabont in der Liste oft weit oben auf. Die Verfilmung einer Stephen King-Geschichte trumpft mit grandiosen Schauspielleistungen und einem überragenden Drehbuch auf. Fast hätte der Cast des Films, der am Mittwoch bei Kabel eins läuft, aber etwas anders ausgesehen.

Mega-Star Brad Pitt war zuerst für eine Rolle vorgesehen, die er letztendlich für einen bekannten Fantasy-Horror-Film ablehnte. Dafür musste er durch die Dreh-Hölle gehen.

Darum geht es in Die Verurteilten

In der Handlung des Films wird der Banker Andrew Dufresne (Tim Robbins) Anfang der 1940er unschuldig für den Mord an seiner Frau und ihrem Liebhaber verurteilt. Im Shawshank-Gefängnis freundet er sich nach einer Weile mit Red (Morgan Freeman) an, der hier schon ewig ein Insasse zu sein scheint. Irgendwann fasst Andrew mit Red den Plan, auszubrechen.



Brad Pitt lehnte einen der besten Filme aller Zeiten für Fantasy-Tortur ab

Laut USA Today sprach Regisseur Frank Darabont im Interview darüber, dass Brad Pitt anfangs in der Rolle des Häftlings Tommy gecastet wurde. Der Part ging schließlich an Gil Bellows, da Pitts Agentur aufgrund seines immer stärker wachsenden Star-Status nicht sicher zusagen wollte.

Pitt und sein Management sahen dann mehr Hit-Potenzial in der Fantasy-Verfilmung Interview mit einem Vampir. Der Dreh wurde für den Schauspieler laut Entertainment Weekly dann jedoch zum Alptraum:

Es ging mir grauenhaft. [Aufgrund der Nachtdrehs] 6 Monate beschissene Dunkelheit. [Tom Cruises Rolle] ist großartig, aber für mich gab es einfach nichts zu tun, außer herumsitzen und warten. Irgendwann zerbrach es mich. Ich fragte [Produzent] David Geffen, was mich der Ausstieg aus dem Film kosten würde. Er sagte ganz ruhig: '40 Millionen Dollar.'

Diese Summe konnte sich Pitt damals nicht leisten und so musste er die Produktion durchziehen. Im Nachhinein sprach der Star (via USA Today ) darüber, dass er seine Entscheidung der abgelehnten Die Verurteilten-Rolle heute nicht bereut.

Wann läuft Die Verurteilten im TV?

Kabel eins strahlt die Stephen King-Adaption am 4. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Die Verurteilten gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

