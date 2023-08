Nach einem der peinlichsten Fantasy-Flops der letzten Jahre klingt der zweite Versuch immer besser: Selbst Stephen King gab seinen Segen

Ein Fantasy-Universum, das an seiner ersten Umsetzung scheiterte, verspricht nun im zweiten Anlauf alles besser zu machen. Wobei sich sogar Vorlagen-Autor Stephen King dahinterstellt.

Je größer und beliebter eine Fantasy-Reihe ist, desto höher sind auch die Erwartungen der Fans. Was vor 6 Jahren die Kino-Adaption Der Dunkle Turm zu spüren bekam, die sich als großer Flop entpuppte. Der neue Anlauf der Serien-Umsetzung von Stephen Kings Saga durch Horror-Genie Mike Flanagan sendet nun aber äußerst positive Signale.

Die große Fantasy-Hoffnung lebt: Stephen Kings Der Dunkle Turm kommt als Serie

Das lange umkämpfte Fantasy-Projekt Der Dunkle Turm fiel 2017 beim Publikum und der Kritik durch und spielte in den USA nicht mal sein Budget von 60 Millionen US-Dollar ein. Obwohl der Film insgesamt schließlich weltweite Einnahmen von 113 Millionen erreichte, war das bei weitem nicht genug für eine Fortsetzung. So starb die angestrebte Fantasy-Reihe schon mit ihrem ersten Film und auch das nach dieser Geschichte des Scheiterns angegangene Serien-Reboot warf das Handtuch.

Doch seit letztem Dezember wissen wir, dass eine neue Serien-Adaption von The Dark Tower bei Amazon Prime vorbereitet wird: und zwar von niemand Geringerem als Netflix' Horror-Meister Mike Flanagan (Spuk in Hill House, Midnight Mass). Dem gab sogar der Dunkle Turm-Schöpfer Stephen King seinen Segen.

Mike Flanagan verspricht endlich gelungene Fantasy-Adaption von Der Dunkle Turm

Regisseur Mike Flanagan fütterte erwartungsvolle Fantasy-Fans nun mit einem neuen Lebenszeichen und verriet , dass es trotz Hollywood-Streik gut um die Neuverfilmung stehe:

Obwohl wir wegen des Streiks gerade eingefroren sind, habe ich ein gutes Gefühl. Wir hatten einen wunderbaren Frühling und haben enorme Fortschritte gemacht. Wenn der Streik vorbei ist, wird [Der Dunkle Turm] oberste Priorität haben.

Obwohl Flanagan offiziell nicht viel verraten darf, machen seine vielversprechenden Andeutungen jetzt schon Lust auf die Neuinterpretation von Stephen Kings Fantasy-Welt:

Wir haben großartige Partner, über die ich nicht reden darf. Wir haben aufregende Schauspieler:innen in Aussicht, über die ich nicht sprechen darf. Wir haben einige potenziell bahnbrechende Ansätze des Filmemachens, über die ich ebenfalls schweigen muss. Aber was ich sagen kann , ist, dass meine Ängste zum gerade erst in Fahrt gekommenen Projekt komplett ausgelöscht wurden. [...] Es läuft alles sehr gut.

Die 8-bändige Buchvorlage zu Der Dunkle Turm * von Stephen King erschien zwischen 1982 und 2004. In der Fantasy-Saga mit Sci-Fi-, Horror- und Western-Elementen folgen wir der epischen Reise des Revolvermanns Roland Deschain durch seine Heimat Mittwelt. Sein Ziel ist der titelgebende Turm, das Zentrum des Multiversums. Im Kampf gegen seinen Gegner, den Mann in Schwarz, stehen ihm Weggefährten wie der Junge Jake oder der Drogendealer Eddie aus unserer Welt zur Seite.

