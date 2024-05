Heute läuft einer der besten Filme aller Zeiten im TV: Die brillante Story lässt einen die eigene Realität in Frage stellen

Heute empfehlen wir euch einen ganz besonderen Film im TV, der geradezu bewusstseinserweiternd wirken kann und zum Besten gehört, was das Kino hervorgebracht hat.

Wer Die Truman Show mit Jim Carrey zum ersten Mal sieht, wird sich mit Sicherheit das ein oder andere Mal fragen, ob er vielleicht in einer Realität lebt, die nur vorgibt, so zu sein, wie sie wirkt. Was an dem Film so besonders ist, könnt ihr euch heute im TV ansehen.

Heute im TV: Darum geht's in Die Truman Show



Truman Burbank (Jim Carrey) lebt ein ganz normales Leben in einer ganz normalen US-Kleinstadt. Denkt er zumindest, aber in Wirklichkeit wird jeder Schritt und Tritt von über 5.000 Kameras gefilmt und in die ganze Welt übertragen. Truman ist der Star in seiner eigenen Reality-TV-Show, nur weiß er selbst überhaupt nichts davon. Um ihn herum geben die Menschen nur vor, keine Schauspieler:innen zu sein.

Eines Tages beginnt Truman allerdings Verdacht zu schöpfen. Da stürzt zum Beispiel plötzlich ein gigantischer Scheinwerfer vom Himmel und irgendwann kommt es ihm dann doch auch komisch vor, wie seine Frau bestimmte Produkte anpreist. Letztlich begibt sich der naive wie liebenswerte Mann auf eine abenteuerliche Reise, an deren Ende der Ausbruch aus seiner behüteten Realität steht – oder etwa doch nicht?

Paramount Die Truman Show mit Jim Carrey sprengt Grenzen.

Die Truman Show und Reality-TV: Wie echt hätten Sie's denn gern?

Die Truman Show fragt, wie weit Reality-TV gehen kann und was passiert, wenn wirklich alles real wäre. Dabei tun sich natürlich schnell finstere Abgründe auf, wenn wir es so richtig echt haben wollen. Immerhin würde das wie hier bedeuten, die Menschen im Unklaren darüber zu lassen, dass sie gefilmt werden. Wie das ausgehen kann, zeigt der mehrfach ausgezeichnete Film auf brillante Art und Weise.

Dabei gelingt der Spagat beinahe perfekt, die Geschichte nicht zu absurd, witzig oder satirisch und gleichzeitig nicht zu traurig, haarsträubend und dramatisch zu gestalten. Hier stimmt einfach alles und mit Jim Carrey wurde dann sogar auch noch ein Schauspieler gefunden, der die emotionale Bandbreite hat, das gesamte Spektrum abzudecken.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Die Truman Show?

Wer sich von den Qualitäten der Truman Show überzeugen will, kann das am heutigen Dienstag, den 7. Mai um 21:45 Uhr auf ZDFneo tun. Eine Wiederholung kommt erstmal nicht und der Streifen dauert bis um 23:15 Uhr.

Ansonsten besteht aber natürlich auch noch die Möglichkeit, den Film mit Jim Carrey online zu streamen. Das geht beispielsweise bei Magenta TV, Apple TV, Google oder Maxdome.

