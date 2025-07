Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 20 Jahre im TV: Die Auflösung ist einfach genial

Dieser Science-Fiction-Film ist spannend, herausfordernd und auch beim zweiten Mal Schauen unterhaltsam. Und er landete in unserer Liste der besten Sci-Fi-Filme auf Platz 15.

Heute läuft mit Source Code ein besonders packendendes Mindfuck-Juwel im Fernsehen, das es in unsere Liste der 50 besten Science-Fiction-Filme der letzten seit 2000 auf den stolzen 15. Platz schaffte.

Der hochintelligente Sci-Fi-Film aus dem Jahr 2011 breitet über einer packenden Thriller-Handlung seine tiefsinnige Idee aus: Es geht um Realitätskonstruktion und Multiversen. Das ergibt eine spannende, einzigartige Mischung aus Und täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow und The Commuter, angereichert mit hirnsprengenden Paralleluniversums-Gedanken, die Sci-Fi-Fans lieben werden.

Starke Sci-Fi: Die Handlung von Source Code in aller Kürze

Soldat Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) wacht in einem fahrenden Zug auf und muss einen Attentäter finden, der eine Bombe hochgehen lassen will. 8 Minuten hat er Zeit, dann explodiert die Bombe und er stirbt. Alles geht von vorne los und Colter erlebt die selben 8 Minuten nochmal: Seine nächste Chance, die Bombe zu finden.



Holt euch hier schon mal einen Eindruck mit dem Source Code-Trailer:

Source Code - Die ersten fünf Minuten (Englisch) HD

Mindfuck-Explosion: Warum das Ende von Source Code so gut ist (keine Spoiler)

Source Code ist extrem konstruiert, wie etwa Memento ähnelt sein Aufbau einer Perlenkette. Mit jedem Abschnitt versteht ihr mehr, was in diesem irren Sci-Fi-Szenario passiert. Source Code zu schauen, ist also auch ein Lernprozess. Das kann etwas viel sein für ein einziges Schauerlebnis. Kleine Hilfestellung: Hier erklärt Duncan Jones das Ende .

Nach dem zugleich augenöffnenden und verwirrenden Ende (ja, das geht), werdet ihr die 90 Minuten direkt nochmal schauen wollen – und das solltet ihr auch tun. Ihr werdet nicht nur verstehen, was genau in dem Zug passiert und wie die Zeitmechanik sich auf die empfundene (alternative) Realität der Figuren auswirkt. Zugegeben, das ist der größte Spaß beim Rewatch. Ihr werdet aber auch die Emotionen der Charaktere besser aufnehmen können.

Wann läuft Source Code im TV?

RTL Zwei strahlt den Sci-Fi-Kracher am 18. Juli 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Film bis 22:05 Uhr. Alternativ könnt ihr Source Code bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er derzeit nirgends verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2022 auf Moviepilot erschienen.