Heute läuft einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten 5 Jahre im TV: Es ist eine Schande, dass er immer noch nicht fortgesetzt wurde

Wenige Science-Fiction-Filme haben so sehr eine Fortsetzung verdient, wie unser heutiger TV-Tipp. Es gibt sogar massig Stoff, der noch verfilmt werden kann.

Als Alita: Battle Angel vor vier Jahren im Kino startete, war der Plan hinter der gewaltigen Sci-Fi-Unternehmung offensichtlich. 20th Century Studios (damals noch Fox) wollte mit Produzent James Cameron die nächste große Filmreihe aufbauen. Als Vorlage fungierte der neunteilige Manga Battle Angel Alita von Yukito Kishiro.



Trotz positiver Reaktionen von Kritik und Publikum erbrachte das Sci-Fi-Spektakel nicht den gewünschten Erfolg an den Kinokassen, sodass die Arbeit an einer unmittelbaren Fortsetzung eingestellt wurde. Trotzdem gibt es ab und an ein Lebenszeichen von Alita 2. Heute Abend könnt ihr euch den ersten Teil im Fernsehen anschauen.

In Alita: Battle Angel erwacht eine Cyborg-Kriegerin zu neuem Leben und stürzt sich in ein Sci-Fi-Action-Spektakel

Alita: Battle Angel entführt ins Jahr 2563 und ist damit rund 300 Jahre nach einem großen Krieg angesiedelt, der die Welt für immer verändert hat. Viele Menschen leben in Slums auf der Erde. Nur wenige haben das Privileg, die Himmelstadt Zalem ihre Heimat zu nennen. Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) gehört nicht dazu.

Hier könnt ihr den Trailer zu Alita: Battle Angel schauen:

Alita: Battle Angel - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ido wühlt sich durch Schrottplätze, um nützliche Ersatzteile für seine Klinik zu finden, wo er Menschen, die etwa ein Bein verloren haben, mit künstlichen Erweiterungen ausstattet. Als er eines Tages den ramponierten Körper einer Cyborg-Kriegerin entdeckt, nimmt er diesen mit und repariert ihn. Das ist die Geburtsstunde von Alita (Rosa Salazar).

Durch Alitas Augen lernen wir die faszinierende Welt der dystopischen Zukunftsvision des Films kennen. Ein Highlight: Der extrem brutale Rennsport Motorball, bei dem mehrere bis an die Zähne bewaffnete Cyborgs durch die Gegend rasen und versuchen, einander aus der Bahn zu kegeln. Allein daraus könnte man einen ganzen Film machen.

Doch wie steht es um Teil 2? Offiziell angekündigt ist die Fortsetzung bisher nicht. Sowohl Cameron als auch Produzent Jon Landau geben jedoch immer mal wieder Updates, die Hoffnung machen, dass Alita 2 nicht vom Tisch ist. Im Juli ließ Cameron durchblicken, dass er abseits der Avatar-Filme auch an mehreren (!) Alita-Filmen arbeitet.

Sci-Fi-Abenteuer: Wann läuft Alita: Battle Angel im TV?

Die aufwendige Manga-Verfilmung Alita: Battle Angel läuft heute Abend, am 15. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbeunterbrechung zieht sich die Ausstrahlung bis 22:55 Uhr. Die Wiederholung folgt wenige Stunden später um 01:30 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ im Abo streamen.

