Heute läuft einer der besten Superhelden-Filme im TV: Er ist überraschend hart und unfassbar traurig

Ein unerwartet düsterer Superhelden-Erfolg, der Publikum und Kritik mit seiner Tonlage und harten Gewaltausbrüchen vor sechs Jahren von sich überzeugte, läuft heute im TV.

Seit dem Jahr 2000 verkörperte Hugh Jackman in den X-Men-Filmen den Superheld Wolverine. Abseits der Hauptreihe erhielt er mit der Figur auch eigenständige Film-Abenteuer. Sein letzter Solo-Auftritt Logan – The Wolverine setzte dem unverwundbaren Krallenschwinger mit einem brutalen Finale die Krone auf. Heute läuft es im Fernsehen.

Superhelden-Highlight im TV: Logan zeigte Hugh Jackmans Wolverine blutig und berührend wie nie

In der Zukunft des Jahre 2029 sind die Mutanten fast ausgestorben. Einer der wenigen, die überlebt haben, ist Wolverine aka Logan (Hugh Jackman) mit seinen Selbstheilungskräften. Doch auch diese schwinden zunehmend. Als Chauffeur hilft er dem greisen Professor X (Patrick Stewart), der ihn zu einem Auftrag überredet: das Mädchen Laura (Dafne Keen) zu beschützen, die Logan auf erstaunliche Weise ähnelt.

20th Century Fox Logan - The Wolverine

Mit einer 7,6 von 10 Punkten ist Logan – The Wolverine bei Moviepilot der bestbewertetste Film der X-Men-Reihe, die auf den Mutanten-Comics basiert. In seiner staubigen Einöde kam er als Superhelden-Film im Western-Gewand daher und bestach durch seine düstere Melancholie und das apokalyptische Szenario müder Männer. Wenn der Film, der sich nicht groß um die Anbindung an Franchise-Universen schert, in seinem packenden Finale gipfelt, bleibt auch heute garantiert kein Auge trocken.

Ungewöhnlich an James Mangolds Film Logan – The Wolverine war als Trilogie-Abschluss damals auch, dass er in den USA ein R-Rating erhielt, also nur für Erwachsene freigegeben wurde (in Deutschland: FSK 16). Das war zuvor nur Deadpool gelungen und verlieh Wolverines Kämpfen mit Adamantium-Krallen eine nie gekannte Brutalität.

Wo ihr den X-Men-Film Logan: The Wolverine schauen könnt

Logan – The Wolverine läuft am heutigen 26. Dezember 2023 um 23:05 Uhr bei ProSieben im Fernsehen. Wenn ihr die TV-Ausstrahlung verpasst habt oder es euch zu spät wird, dann könnt ihr den Abschluss von Hugh Jackmans Solo-Trilogie aber auch jederzeit bei Disney+ * streamen.

