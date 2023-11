Heute läuft einer der besten Thriller der letzten 15 Jahre im TV: Equalizer-Star Denzel Washington muss eine Chemie-Katastrophe verhindern

Beste Thriller-Unterhaltung mit zwei charismatischen Stars und einem außer Kontrolle geratenen Zug gibt es heute Abend im Fernsehen.

Regisseur Tony Scott hat mit Hauptdarsteller Denzel Washington (The Equalizer 3 - The Final Chapter) insgesamt fünf Filme gedreht. 2010 kam der Zug-Thriller Unstoppable - Außer Kontrolle ins Kino. Es sollte ihre letzte gemeinsame Arbeit bleiben, denn zwei Jahre später verstarb der Filmemacher. Der Thriller ist aber kein Abgesang, sondern ein dynamischer Action-Film, der das Duo von seiner besten Seite zeigt.

Denzel Washington und Chris Pine müssen in Unstoppable - Außer Kontrolle eine Chemie-Katastrophe verhindern

Unstoppable - Außer Kontrolle wurde von einer Beinahe-Katastrophe inspiriert, die sich im Mai 2001 im US-Bundesstaat Ohio abspielte. Damals raste ein mit Chemikalien beladener Güterzug stundenlang fahrerlos durch die Landschaft. Im Film entscheidet sich der erfahrene Lokführer Frank Barnes (Denzel Washington) dazu, den Zug aufzuhalten. Ihm zur Seite steht der Neuling Will Colson (Chris Pine). Frank nimmt es jedoch nicht nur mit einer tonnenschweren Gefahr auf, sondern auch mit Sparzwang und Inkompetenz seiner Vorgesetzten.

20th Century Pictures Unstoppable

Der Action-Thriller reiht sich ein in die Spitzen des Genres, gleich neben Express in die Hölle mit Jon Voight. Tony Scott und sein Team inszenieren einen rasenden Koloss, der alles, was sich ihm in den Weg stellt, zermalmt. Wir Zuschauenden sind mittendrin. Die Kamera von Ben Seresin (World War Z) fesselt uns auf die bebenden Schienen oder an den Wegesrand, sodass man das Gefühl bekommt, der Zug würde gleich durchs Wohnzimmer rasen.

Zu den Stärken von Unstoppable - Außer Kontrolle gehört neben der Maschine aber auch die menschliche Seite. Denzel Washington nimmt man den Veteranen, der aufs Abstellgleis versetzt werden soll, sofort ab. Man spürt seinen Frust über eine Arbeitswelt, die ihn überholt hat. Mit der Zeit entwickelt sich Unstoppable jedoch zu einer Art Duell: Wer ist stärker? Der seelenlose Güterzug oder ein Mann, der einfach seinen Job machen will, obwohl er weiß, dass er nicht wertgeschätzt wird?

So kannst du Unstoppable schauen

Unstoppable - Außer Kontrolle wird am heutigen 23. November ab 22:55 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft am 25. November ab 22:25 Uhr.



Darüber hinaus kannst du den Action-Thriller bei Disney+ im Abo streamen * oder den Film bei Amazon, Apple und anderen Anbietern kaufen oder leihen.

