Heute läuft einer der größten Action-Filme der letzten Jahre erstmals im TV: Er entstammt einem 7 Milliarden Dollar schweren Franchise, das nun endgültig enden soll

Eigentlich hatte Vin Diesel noch zwei weitere Teile seiner großen Materialschlacht drehen wollen, doch nun kommt das Finale schneller als erwartet. Erstmal dürfen wir uns aber noch über die Free-TV-Premiere des neunten Teils freuen.

Was 2001 als 38-Millionen-Dollar-Film startete, entwickelte sich über die Jahre zu einem der größten Kino-Franchise überhaupt. Inzwischen ist die Fast & Furious-Reihe über 7 Milliarden Dollar schwer. Nun bestätigte Vin Diesel das frühzeitige Ende des großen Action-Spektakels. Heute können wir uns aber erstmal auf Fast & Furious 9 freuen, der erstmals im TV läuft.

Darum geht es im Action-Spektakel Fast & Furious 9?

Lange Zeit war Doms und Mias Bruder Jakob (John Cena) von der Bildfläche verschwunden, doch plötzlich ist er wieder aufgetaucht und hat mit Dom noch eine Rechnung offen. Die will Jakob zusammen mit der Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) begleichen. Für Dom wird damit sein Lebensmotto infrage gestellt: Die Familie steht an erster Stelle. Unterstützung für seine bislang größte Herausforderung erhält er unerwarteterweise von einem totgeglaubten Freund.

Wie es mit der Fast & Furious Reihe weiter geht

Den größten finanziellen Erfolg brachte bislang Fast & Furious 7 mit einem Einspielergebnis von unglaublichen 1,5 Milliarden Dollar ein. Seit dem sind die Produktionskosten gestiegen und die Einnahmen gesunken . Der bislang teuerste Film war Fast & Furious 10, der letztes Jahr in den Kinos lief und den ihr aktuell bei WOW im Abo streamen * könnt. Mehr als das doppelte der 340 Millionen an Budgetkosten brachte der letzte Teil zwar ein, doch für das Studio ist es ein deutliches Zeichen, dass das Publikum langsam das Interesse verliert.

Ursprünglich sollte das große Finale der bislang 23 Jahre andauernden Reihe in einer Trilogie beendet werden, beginnend mit dem zehnten Teil. Das heißt, zwei Filme hätte das Franchise eigentlich noch hervorbringen sollen, doch letzte Woche bestätigte Vin Diesel das Ende der Reihe in einem emotionalen Instagram-Post , den er mit folgenden Worten abschließt:

Dieses große Finale ist nicht einfach nur ein Ende – es ist die Feier der unglaublichen Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich hoffe, euch stolz zu machen!

Das große Finale soll am 4. April 2025 in den Kinos laufen und kann dann vielleicht als krönender Abschluss noch einmal mehr Zuschauer:innen in die Kinos holen. Fast & Furious ist aber nicht Vin Diesels einziges Herzensprojekt. Auch mit dem im Jahre 2000 gestarteten Franchise Riddick, soll es weiter gehen. Ein Vierteil Teil ist in Planung.

Wann läuft Fast & Furious 9 im TV?

Die Free-TV-Premiere des neunten Teils der Fast & Furious-Reihe zeigt RTL heute, den 03. März um 20:15 Uhr. In der Nacht auf den 04. März gibt es noch eine Wiederholung um 00:25 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Fast & Furious 9 auf Amazon Prime kaufen oder leihen.

