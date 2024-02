Heute läuft unglaublich teure Sci-Fi-Action im TV: Ein größerer Exzess mit gigantischen Monstern ist unmöglich

Wer Riesenmonster-Action à la King Kong oder Godzilla mag, wird diesen Film lieben. Bildgewaltig inszeniert Meisterregisseur Guillermo del Toro den Kampf zwischen von Menschen gesteuerten Robotern und gigantischen Monstern, der heute im TV läuft.

Dreifacher Oscar-Gewinner Guillermo del Toro legt im Sci-Fi-Film Pacific Rim den Fokus auf die Action. In absolut bildgewaltigen Schlachten kämpfen gigantische Maschinen gegen Aliens. Aber auch die Geschichten der Menschen kommen nicht zu kurz. Charakterdarsteller wie Charlie Day oder Ron Perlman sorgen für eine emotionale Ebene. Heute läuft Pacific Rim im TV.

Darum geht es in dem Monster-Actionfilm Pacific Rim

Die monströsen Kaiju sind durch ein Dimensionsportal aus den Tiefen des pazifischen Ozeans empor gestiegen und haben nur ein Ziel: die Menschheit ausrotten. Mit ihrem Überraschungsangriff gelingt das zunächst gut, doch die Menschen holen mit riesigen Robotern, genannt Jäger, zum Gegenschlag aus.

Warner Bros. Pacific Rim bietet gewaltige Monster-Action

Doch langfristig können auch die Jäger den mächtigen Kaijus nicht standhalten, sodass die Regierung beschließt, das Jäger-Programm unter der Führung von Kaiju-Kriegsveteran Stacker Pentecost (Idris Elba) einzustellen. Mit einer letzten Offensive will der noch einmal versuchen, den Pacific Rim zu schließen. Unterstützung erhält er von zwei Jäger-Pilot:innen, dem ausgebrannten Raleigh Becket (Charlie Hunnam) und der unerfahrenen Mako Mori (Rinko Kikuchi). Sie sollen die Roboter in eine letzte Schlacht führen.

Unglaublich teurer Pacific Rim will keinen Krieg verherrlichen

Der 2013 erschienene Sci-Fi-Action-Film kostete 190 Millionen US-Dollar und konnte weltweit mehr als das Doppelte wieder einspielen. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film einen überwiegend positiven Kritiker-Score von 72 Prozent und in dem allgemeinen Konsens heißt es:

Die Stärken des Films liegen zwar eher beim Stil als bei inhaltlicher Substanz, dennoch ist Pacific Rim ein handfester moderner Monsterfilm, der durch fantastische Bilder und ein unwiderstehliches Gespür für Gags aufgewertet wird.

Trotz gewaltiger Schlachten zwischen Monster-Exzessen legte Pazifist del Torro großen Wert darauf, keine Bezüge zur Armee oder zum Krieg herzustellen. Sprachlich orientiert er sich mit Worten wie Ranger und Marshall eher an Western, wie er in einem Interview mit Toronto Star erklärt. Auch bei der weiblichen Hauptfigur verzichtet er auf Genre-Stereotype. Er wollte keine sexualisierte Frau in Tanktop und Hot Pants, sondern eine wirklich ernste Heldin, die auf einer Höhe mit dem Hauptdarsteller steht.

Wann läuft Pacific Rim im TV?

Sat.1 zeigt die Monster-Action heute, am 25. Februar um 22:50 Uhr. Die Wiederholung gibt es ein paar Stunden später in der Nacht auf den 26. Februar um 03:15 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Pacific Rim unter anderem bei Netflix im Abo streamen.