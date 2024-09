Heute laufen 2 der besten Western überhaupt im TV: Die Klassiker muss jeder Fan des Genres kennen

Das heutige TV-Programm feuert wie eine doppelläufige Schrotflinte gleich zwei der besten Western aller Zeiten aus allen Rohren. Es sind absolute Kult-Klassiker.

Klassischer und besser geht es kaum, wenn wir an Western denken. Mit Die glorreichen Sieben (der Version von 1960) und Butch Cassidy und Sundance Kid laufen heute gleich zwei grandiose Sahnestücke des Genres im TV. Vor allem, aber nicht nur Western-Fans müssen einfach einschalten.

Heute im TV: Worum geht's in Die glorreichen Sieben?

Ein mexikanisches Dorf voll armer Bauern wird regelmäßig von einer Verbrecherbande terrorisiert. Eines Tages reicht es den Bewohner:innen des Ortes und sie heuern eine Truppe zwielichtiger Revolverhelden an. Die bunt zusammengewürfelten Söldner sollen das Dorf nicht nur verteidigen, sondern den Bauern dabei helfen, sich selbst zur Wehr setzen zu können und die Fieslinge ein für allemal loszuwerden.

Die Glorreichen Sieben - Trailer (Englisch)

Das passiert in Butch Cassidy und Sundance Kid, dem zweiten gefeierten Western

Der Wilde Westen ist nicht mehr das, was er mal war und so machen sich Butch Cassidy (Paul Newman) und sein Kumpan Sundance Kid (Robert Redford) gen Süden auf – nach Bolivien. Die beiden Gesetzlosen versuchen zwar zunächst, ehrlich zu leben, können aber nicht anders und begehen dann doch wieder Überfälle. Die verhelfen ihnen zu trauriger Berühmtheit und einem legendären Film-Ende.

Lasst euch zwei der besten Western aller Zeiten nicht entgehen

Die glorreichen Sieben und Butch Cassidy und Sundance Kid stehen auf einer Ebene mit High Noon, der Dollar-Trilogie oder Spiel mir das Lied vom Tod. Hier warten zwei monumentale Klassiker auf euch, die es in sich haben. Die glorreichen Sieben bleibt unerreicht spannend und mitreißend, hier wird der ganz, ganz klassische Western in all seinen Facetten zelebriert.

Bei Butch Cassidy und Sundance Kid findet hingegen schon eher ein Abgesang auf das Genre statt. Die wilden Zeiten im Westen sind vorbei, weshalb die unbelehrbaren Gesetzlosen nach noch mehr Wildnis suchen. Was dabei herauskommt, ist der perfekte Mix aus Buddy-Komödie, Action-Film und leicht melancholischem Western mit überragender Musik und zwei noch besseren Hauptdarstellern ganz in ihrem Element.

Aber es gibt natürlich auch neue Genre-Vertreter, die sich sehen lassen können oder die sich gerade anbahnen. Laut Berichten soll der nächste Netflix-Film des Meisterregisseurs David Fincher nämlich ein Western werden, der seit über 15 Jahren scheitert und jetzt wohl endlich verfilmt wird.



TV oder Stream: Wann und wo kommen Butch Cassidy und Sundance Kid sowie Die glorreichen Sieben?

Am heutigen Sonntag, den 8. September 2024 läuft Die glorreichen Sieben um 20:15 Uhr auf Arte. Direkt im Anschluss müsst ihr um 22:20 Uhr dann zu Tele 5 wechseln, wo Butch Cassidy und Sundance Kid losgeht.

Beide Filme können auch online gestreamt werden. Während Butch Cassidy und Sundance Kid bei Disney+ im Abo zu sehen ist, gibt es Die glorreichen Sieben momentan vor allem bei VoD-Plattformen wie Magenta TV, Apple TV oder Google zum Kaufen und Leihen.

Da er aber auf Arte ausgestrahlt wird, findet ihr den Western-Klassiker dort auch bald in der Mediathek.

