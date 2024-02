Heute laufen 88 Minuten adrenalingeladene Jason Statham-Action im TV: Kaum jemand kennt das Geheimnis der Hauptfigur

Jason Stathams Transporter-Held Frank Martin bleibt ein Mysterium. Schade eigentlich, denn die Intention des Regisseurs hätte Anfang der 2000er das Action-Genre revolutionieren können. Transporter – The Mission läuft heute im TV.

Wer knallharte Action mag, kann sich auf Transporter - The Mission freuen, der heute im TV läuft. Wie auch schon bei Vorgänger The Transporter spielt Jason Statham wieder den Transportwagenfahrer Frank Martin unter der Regie von Louis Leterrier. Der adrenalingeladene französische Action-Film von 2005 ist mit 43 Millionen US-Dollar der finanziell erfolgreichste Film des Franchise.

Darum geht es im zweiten Transporter Teil mit Jason Statham

Transportwagenfahrer Frank Martin (Jason Statham) ist ein Mann fürs Grobe und wird genau deshalb von seiner Kundschaft geschätzt. Der ehemalige Elitesoldat der Special Air Service transportiert alles ohne Umwege, egal wohin, egal wie gefährlich. Dabei gelten seine Regeln: Keine Kompromisse. Keine Namen. Keine Informationen zur Transportware.

Franks neuer Auftrag klingt wie ein Kinderspiel: Er soll den Chauffeur der Familie Billings vertreten. Doch der Sohn der Familie wird entführt und Martin selbst gerät ins Fadenkreuz der Ermittler. Mit knallharter Explosionsgewalt macht er sich daran, den Jungen aus den Händen eines Drogenkartells zu befreien und seine Unschuld zu beweisen.

Universum/Buena Vista Jason Statham in Transporter - The Mission

Knallharte Action - weniger Logik

Schaut man sich die Filmkritiken zu Transporter - The Mission an, fällt eine gewisse Einigkeit auf (via Metacritic ). Bemängelt werden vor allem die großen Schwächen in Handlung und Logik. Doch wer darüber hinwegsieht, kann gut unterhalten werden. Denn der aufwändig produzierte Action-Film bietet mit seinen bunten Farben auch einiges für die Augen. Bei Filmstarts heißt es: "Die Actionszenen und Martial-Arts-Sequenzen sind ein gutes Stück besser gelungen als im Vorgänger."

Frank Martin soll der erste schwule Action-Held sein

Die Aussage, dass Frank Martin homosexuell sei, stammt von Regisseur Louis Leterrier, wie die Los Angeles Times berichtet. Er nehme dabei auch das Publikum aufs Korn, zu dem im Action-Genre unter anderem viele taffe Männer gehören, die nicht wissen, dass sie da mit einem knallharten homosexuellen Helden mitfiebern.

Aber die Bemühungen, das Action-Genre mit dem ersten homosexuellen Helden zu revolutionieren, sind wohl leider an der Subtilität gescheitert. Martins Coming-out im zweiten Teil beruht auf dem simplen Satz "Es liegt daran, wer ich bin", während er eine Frau abweist. Dennoch besteht Leterrier auf seiner Intention: "Wenn du den Film siehst, mit dem Wissen, dass er schwul ist, macht er noch viel mehr Spaß." Davon könnt ihr euch am besten selbst überzeugen.

Amazon bietet Transporter - The Mission zum Kaufen oder Leihen * an

Wann läuft Transporter - The Mission im TV?

Der zweite Teil des Action-Franchise wird heute, am 22. Februar zur Primetime um 20:15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Die Wiederholung zeigt der Sender einen Tag später am Freitag, dem 23. Februar, um 22:15 Uhr. Alternativ könnt ihr euch Transporter - The Mission auf Amazon kaufen oder leihen.

