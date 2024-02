In 7 Tagen startet der wohl größte Science-Fiction-Film des Jahres – er kostete fast 200 Millionen Dollar

Kein Science-Fiction-Film wird derzeit heißer erwartet als die große Fortsetzung, die nächste Woche im Kino auf- und sicherlich auch einschlagen wird. Die ersten Reaktionen waren absolut euphorisch.

Nachdem Dune: Part Two eigentlich schon im Herbst 2023 in die Kinos kommen sollte und dann wegen des Hollywood-Streiks verschoben wurde, hat die Wartezeit jetzt aber wirklich bald ein Ende: In einer Woche startet Denis Villeneuves Fortsetzung zu seinem gefeierten Sci-Fi-Epos Dune.



Worum geht's im Sci-Fi-Sequel? Dune 2 knüpft dort an, wo Dune aufhörte

Da Denis Villeneuve mit seinem ersten Film 2021 nur die erste Hälfte von Frank Herberts berühmtem Science-Fiction-Roman Dune - Der Wüstenplanet * verfilmte, soll Teil 2 nahtlos an Teil 1 anschließen. Wir erinnern uns: Paul Atreides (Timothée Chalamet) kam mit seiner Familie auf den Planeten Arrakis, auf dem die wertvolle Substanz Spice gefördert wird. Der vorige Planeten-Verwalter Baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) griff sie allerdings an, um sich die Vorherrschaft zurückzuerobern. Er tötete Herzog Leto Atreides (Oscar Isaac). Thronfolger Paul und seine Mutter Jessica (Rebecca Ferguson ) flohen am Ende in die Wüste, um Zuflucht bei den wilden Fremen zu suchen.

Schaut hier zur Einstimmung auf den Kinostart den Trailer zu Dune 2

Dune: Part Two - Trailer 2 (Deutsch) HD

Unterstützt von Chanis (Zendaya) Volk führt der totgeglaubte Paul nun in Dune 2 aus der Wüste heraus Krieg gegen das Haus Harkonnen, das insgeheim vom Imperator (Christopher Walken) unterstützt wurde. Doch neben den Rachenplänen und seinen Gefühlen für Chani muss der Atreides-Erbe sich auch mit der Rolle auseinandersetzen, die ihn in den Augen vieler als prophezeiten Erlöser zeichnet. Mit dem Harkonnen-Neffen Feyd-Rautha (Austin Butler) tritt zudem ein weiterer gefährlicher Gegner in Erscheinung.

Nachdem schon Dune 1 für seine cineastischen Bilder, die auf die große Leinwand gehören, gepriesen wurde, zeigen die Dune 2-Trailer bereits, dass sich das Sequel optisch nicht vor seinem Vorgänger verstecken muss. 190 Millionen Dollar soll der zweite Arrakis-Ausflug laut Variety gekostet haben. Die ersten Kritiker-Reaktionen zur Dune-Fortsetzung überschlugen sich geradezu und sprachen von "einem der besten Sci-Fi-Filme" überhaupt. Kein Wunder, dass Denis Villeneuve da bereits öffentlich über Dune 3 nachdenkt.

Wann startet Dune 2 im Kino?

Dune: Part Two feiert seinen Kinostart am letzten Tag des Februars: am Donnerstag, dem 29. Februar 2024. Viele Kinos bieten aber schon vor diesem Schaltjahrs-Tag ihre Previews an, sodass besonders ungeduldige Sci-Fi-Fans das Sequel bereits am Mittwochabend schauen können.

Denis Villeneuves ersten Dune-Film könnt ihr aktuell bei Netflix streamen.

