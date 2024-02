Jason Statham als rachsüchtiger Bienenzüchter: Sichert euch den bisher abgefahrensten Action-Kracher 2024 in der ultimativen, limitierten Edition

The Beekeeper war eine große Kino-Überraschung im Januar und könnte der abgedrehteste Action-Film 2024 bleiben. Fürs Heimkino könnt ihr euch jetzt die limitierte Steelbook-Edition als Vorbestellung sichern.

The Beekeeper mit Jason Statham überraschte im Januar als der bisher abgedrehteste Action-Film des Jahres und konnte dabei sogar den letzten, wesentlich namhafteren Flop des Schauspielers mit Sylvester Stallone schnell übertrumpfen. Bald steht der Heimkino-Release des neuen Krachers im John-Wick-Stil an und dazu wird es auch ein limitiertes Steelbook geben.



Die zahlenmäßig begrenzte Sonderedition mit 4K Ultra-HD-Auflösung sowie zusätzlicher Blu-ray in edler Hülle erscheint am 26. April und schon jetzt könnt ihr sie bei Amazon mit Preisgarantie vorbestellen *. Zum Umfang des Bonusmaterials ist unterdessen bisher noch nichts bekannt.



Darum geht es in dem Action-Film mit Jason Statham

Mr. Clay (Jason Statham) lebt zurückgezogen als Bienenzüchter auf seiner Farm in Massachusetts im Einklang mit der Natur. Als seine befreundete Nachbarin Eloise Parker (Phylicia Rashad) nach einem Betrugsfall, der sie um ihr Millionenvermögen bringt, Suizid begeht, sinnt Clay auf Rache an der verantwortlichen Phishing-Firma und deren Leiter Derek Danforth (Josh Hutcherson).

Hier beweist Mr. Clay schnell, dass er kein normaler Imker ist, sondern einst als Kämpfer der geheimen Schatten-Organisation "Beekeepers" außerhalb von gesetzlichen Vorgaben operierte. Doch auch die FBI-Agentin Verona Parker (Emmy Raver-Lampman) sowie die CIA-Direktorin Janet Horward (Minnie Driver) und ihr Vorgänger Wallace Westwyld (Jeremy Irons) spielen eine Rolle in der wendungsreichen Geschichte.

The Beekeeper mit Jason Statham überrascht

Wie sich bereits in unserem Erlebnisbericht zum Kinostart zeigte, fragt man sich an mancher Stelle, ob der Film so wirklich ernst gemeint sein kann. Daher wird empfohlen, den Kopf hinsichtlich der Glaubwürdigkeit zugunsten des Unterhaltungswerts eher abzuschalten. Auch Beekeeper-Bösewicht Josh Hutcherson gab im Interview mit Moviepilot zu, dass der Film von David Ayer vielleicht etwas auf die Spitze getrieben worden sei. In der FILMSTARTS-Kritik gab es dafür aber immerhin solide 3 von 5 Sternen.

Demnach ist The Beekeeper eine "honigsüße Gewalt-Gaudi", bei der die Gier des Hauptcharakters nach süßer Rache "recht unterhaltsam geraten" ist, besonders für Fans des "alten" Jason Statham, heißt es dort. Fans des Action-Stars sollten also voll und ganz auf ihre Kosten kommen.



