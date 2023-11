Heute laufen zwei der härtesten Superhelden-Filme der Geschichte im TV: 4 Stunden blutige Vergeltung und Knochenbrecher-Action

Bei RTL II laufen am Freitagabend gleich zwei heftige Marvel-Kracher, wobei vor allem der zweite Teil der Selbstjustiz-Saga mit knüppelharter Action auftrumpft.

Vor der Familientauglichkeit des Marvel Cinematic Universe setzten zwei Marvel-Blockbuster in den 2000ern brutale Maßstäbe. Mit der Verfilmung der Punisher-Comics sind zwei Streifen entstanden, die mit humorloser Härte und heftiger Action aufwarten. Gerade Teil 2 dürfte der wohl brutalste Marvel-Film sein. Am Freitagabend strahlt RTL II beide Filme am Stück aus.

Heftige Marvel-Action im TV: Darum geht es in der Punisher-Story

In The Punisher rächt sich der Gangster-Boss Saint Sr. (John Travolta) nach einem tödlichen Angriff auf seinen Vater an dem FBI-Agenten Frank Castle (Thomas Jane), indem er dessen Familie umbringt. Castle selbst wird für tot erklärt, doch er überlebt und kehrt als brutaler Selbstjustiz-Antiheld zurück, um einen Rachefeldzug gegen Saint und seine Organisation anzutreten.

Während der erste Punisher-Film schon das rote FSK 18-Siegel trägt, geht die Fortsetzung Punisher: War Zone noch weiter. Mit Ray Stevenson in der Titelrolle ist der zweite Teil ein furios-hartes Action-Inferno, in dem schon die ersten 10 Minuten mit purer Körperzerstörung die Richtung vorgeben.

Wann laufen die Punisher-Filme im TV?

RTL II strahlt The Punisher am 17. November 2023 um 22:35 Uhr aus. Direkt im Anschluss folgt um 00:55 Uhr Punisher: War Zone. Beide Marvel-Streifen könnt ihr alternativ auch im Disney+-Abo streamen. * Daneben gibt es auch die düstere Punisher-Serie mit Jon Bernthal bei dem Anbieter.

Podcast: Die 5 spannendsten Filme im November bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+: Unter den Eigenproduktionen der Streaming-Dienste finden sich diesen Monat spannende Neuheiten. Mit dabei sind romantische Science-Fiction und der neue Netflix-Thriller von David Fincher.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.