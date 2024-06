Heute nach EM im TV: Spektakulärer 100 Millionen Dollar Action-Kriegsfilm über eine berühmte Seeschlacht im Pazifik

Dieser actionreiche Kriegsfilm von Roland Emmerich spielt weit abseits von den hauptsächlichen Schlachten in Europa und spielte doch eine entscheidende Rolle während des Zweiten Weltkriegs.

Nach dem heutigen EM-Spiel Belgien gegen Rumänien läuft ein Kriegsfilm im TV, der von einer wenig bekannten Schlacht handelt und den Verlauf des Zweiten Weltkriegs entscheidend veränderte. Roland Emmerich, der sonst vor allem für Katastrophenfilme bekannt ist, inszeniert mit Midway – Für die Freiheit eine gewaltige Schlacht, die auf wahren Begebenheiten beruht.



TV-Tipp nach EM-Spiel: Darum geht es im Kriegsfilm-Blockbuster Midway – Für die Freiheit

1942 ist vor allem Europa der schreckliche Schauplatz des Zweiten Weltkriegs, doch auch im Pazifik herrscht ein erbitterter Kampf zwischen den USA und Japan. Sechs Monate nach dem Angriff auf Pearl Harbor geht das Kräftemessen auf den Midwayinseln weiter. Das kleine Atoll liegt mittig der beiden Länder in den Weiten des Ozeans.

In der Schlacht werden die japanische Flotte samt mehrerer Flugzeugträger stark zerstört, was aus US-geschichtlicher Perspektive als Wendepunkt des Krieges gilt. Admiral Chester Nimitz (Woody Harrelson) und Commander Wade McClusky (Luke Evans) ziehen mit ihrer Armee für die Vereinigten Staaten in die Seeschlacht, um ihre Nation wieder Oberwasser gewinnen zu lassen.

Universum Film Midway von Roland Emmerich

Kriegsentscheidend: Die wahren Hintergründe von Midway

Während in Europa der Zweite Weltkrieg tobte, gab es im Pazifik einen weiteren Nebenschauplatz, in dem die Amerikaner gegen die Japaner kämpften. Vom 4. bis 7. Juni 1942 kämpfte die Kaiserlich Japanische Marine gegen die US Navy in der Schlacht um die Midwayinseln.

Obwohl diese aufgrund ihrer geringen Größe nicht als Basis, sondern nur als Aufklärungsstützpunkt dienen konnten, wollten die Japaner wegen ihrer Lage, das Atoll einnehmen. Sie bildeten den am weitesten im Westen liegenden Vorposten der US-Amerikaner im Zentralpazifik und besaßen eine relative Nähe zu dem geschwächten Stützpunkt Pearl Harbor. Die Schlacht um Midway brachte einen entscheidenden Wendepunkt im Pazifikkrieg ein.

Der deutsche Regisseur Emmerich vermischt die wahren Begebenheiten mit dem actionreichen Blockbuster-Kino und verwandelt Midway in ein spektakuläres Kriegs-Epos. Der 100 Millionen US-Dollar teure Film (ohne Marketingkosten) konnte an den Kinokassen nur 127 Millionen einspielen und war somit ein finanzieller Flop. Die Kritiken fielen hingegen gemischt aus, bei Rotten Tomatoes erhielt einen Score von 42 Prozent, das Publikum hingegen bewertete ihn mit 92 Prozent.

Wann läuft Roland Emmerichs Kriegsfilm Midway im TV?

Sat.1 zeigt den spannenden Blockbuster am heutigen Samstag, den 22. Juni 2024 um 22:30 Uhr. Ein paar Stunden später läuft die Wiederholung in der Nacht auf den 23. Juni 2024 um 03:35 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Midway jederzeit bei Netflix streamen.