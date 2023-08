Heute startet der beste MCU-Film der letzten 5 Jahre bei Disney+ – und das nur 3 Monate nach Kinostart

Ab heute ist einer der besten MCU-Filme der letzten Jahre bei Disney+ verfügbar. Der tränenreiche Abschied von einem der besten Marvel-Teams lief erst kürzlich im Kino.

Auch Marvel-Abenteuer müssen einmal enden, Multiversum hin oder her. Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 gibt es jetzt den besten MCU-Film der letzten fünf Jahre bei Disney+ zu sehen. Er ist genauso verrückt wie seine Vorgänger. Und gleichzeitig wird er selbst hartgesottene Fans zu Tränen rühren.

Ab heute bei Disney+: Guardians of the Galaxy 3 feiert Abschied von 9 Jahren MCU-Story

Der dritte Film der Guardians-Reihe beendet das Abenteuer der MCU-Raumfahrer auf einer überraschend emotionalen Note. Nach einem Angriff droht Rocket (Stimme im Original: Bradley Cooper) zu sterben, und die restliche Crew um Peter Quill (Chris Pratt) setzt alles daran, ihn zu retten. Ihre Reise führt sie dabei in Rockets düstere Vergangenheit.

Während viele MCU-Filme zuletzt für ihre Ideenlosigkeit kritisiert wurden und an den Kassen vergleichsweise maue Ergebnisse einspielten, versprüht Guardians 3 immer noch eine Unmenge an kreativen Funken. Der Film ist knallbunt, packend, verspielt und bisweilen tieftraurig.

Viele Fans und Kritiker:innen waren dementsprechend begeistert und lobten den Blockbuster als "den besten Marvel-Film in vielen Jahren" (via The Independent ). Nur drei Monate nach dem deutschen Kinostart am 3. Mai 2023 ist er jetzt auch für Disney+-Abonnent:innen verfügbar.

