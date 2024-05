Hier ging The Fall Guy zu weit: Eva Mendes hat Ryan Gosling einen gefährlichen Stunt verboten

Action-Kracher The Fall Guy wartet mit einer Menge spektakulärer Stunts auf. Dabei bekam Ryan Gosling bei einem besonders gefährlichen Stunt ein Verbot seiner Ehefrau Eva Mendes auferlegt.

The Fall Guy ehrt die Profession der Stunt-Leute hinter den Kulissen großer Hollywood-Blockbuster. Natürlich waren auch für den Action-Kracher von David Leitch jede Menge Stunt-Doubles im Einsatz ‒ nicht zuletzt für Hauptdarsteller Ryan Gosling, der für verschiedene schwierige und gefährliche Szenen von einem Profi vertreten werden musste.

Tatsächlich wollte es der Barbie-Star für den ein oder anderen Stunt selbst wissen. So surfte Gosling laut NPR selbst auf einer Metallplatte, die von einem Truck gezogen wird, und trat auch bei einer Kampfszene in einer sich drehenden Mülltonne eigens vor die Kamera. Bei einem besonders gefährlichen Stunt zog seine Lebensgefährtin Eva Mendes jedoch die Reißleine.

Ryan Gosling durfte in Action-Blockbuster The Fall Guy nicht in Flammen stehen

Wie The Fall Guy-Produzentin Kelly McCormick gegenüber The LA Times verriet, wollte Eva Mendes ihren Ehemann einem bestimmten Stunt nicht aussetzen, auch wenn Ryan Gosling sich höchst engagiert zeigte:

Ryan hat Höhenangst, aber er meinte: 'Der Film heißt The Fall Guy, das muss ich machen.' Er hat mir erzählt, dass seine Frau [Eva Mendes] nicht wollte, dass wir ihn anzünden.

Universal Ryan Gosling in The Fall Guy

Gosling und Mendes standen 2012 gemeinsam für The Place Beyond the Pines vor der Kamera und heirateten im Jahr 2022. Wie der The Fall Guy-Star kürzlich gegenüber dem Wall Street Journal erklärte, treffe er all seine Entscheidungen"mit meiner Familie als Erstes im Hinterkopf". Somit ist es nicht überraschend, dass Gosling in dieser brenzligen Situation auf seine Lebenspartnerin hörte. Stattdessen ließ er sich bei verschiedenen Stunts von den Doubles Logan Holladay, Justin Eaton, Troy Brown und Ben Jenkin vertreten.

Ryan Gosling macht sich für Stunt-Leute hinter den Kulissen stark ‒ auch in The Fall Guy

Eines Tages selbst einen Stuntman wie in The Fall Guy zu verkörpern, sei Gosling bereits seit seiner Jugend ein Anliegen gewesen. Wie er bei einem Screening des Action-Krachers erklärte (via Variety ), habe er Hochachtung vor dieser wichtigen und gefährlichen Profession, die viel zu häufig übersehen wird:

Ich hatte fast mein ganzes Leben lang Stunt-Doubles. Und es gibt diese akzeptierte Dynamik, dass sie ans Set kommen, all die coolen Sachen machen, alles riskieren und danach wieder in die Schatten verschwinden und wir tun alle so, als wären sie nie da gewesen. Und alle anderen bekommen die Lorbeeren dafür und es gibt dieses unausgesprochene Verständnis darüber, dass sie das nicht bekommen. Tja, das hat heute ein Ende!

Bereits seit mehreren Jahren setzen sich verschiedene Stimmen in Hollywood dafür ein, dass Stunts als Profession bei der Oscar-Verleihung anerkannt werden. Nachdem vor kurzem von der Academy bekannt gegeben wurde, dass Casting-Direktor:innen ab 2026 bei der Verleihung berücksichtigt werden, ist die Hoffnung darauf nun größer denn je.